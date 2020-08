L’Europa ritrovi la sovranità tecnologica

(Fotolia)

Tre sono i pilastri fondamentali: potenza di calcolo, controllo dei nostri dati, connettività sicura

L’Europa ha fatto una scelta storica, quella della solidarietà per affrontare la crisi e finanziare la ripresa e la ricostruzione. La pandemia ha messo in luce la nostra dipendenza per quanto riguarda certi prodotti, materie prime critiche e alcune catene del valore. È arrivato il momento che l’Europa riprenda il controllo dei propri interessi strategici per garantire la propria sovranità, che è ormai diventata un’esigenza comune. In un mondo in cui i rapporti di forza tra blocchi geografici rafforzano, assistiamo a una vera e propria corsa all’autonomia e al potere.

Gettare le fondamenta della sovranità tecnologica

Dinanzi alla “guerra tecnologica” tra gli Stati Uniti e la Cina, l’Europa deve, fin da ora, gettare le fondamenta della sua sovranità per i prossimi 20 anni. Ma attenzione: non si tratta affatto di cedere a tendenze dannose e controproducenti all’isolamento o al protezionismo, che sono contrarie ai nostri interessi, ai nostri valori e alla nostra cultura. Si tratta piuttosto di compiere scelte essenziali per il nostro futuro, sviluppando tecnologie e alternative europee senza le quali non vi è né autonomia né sovranità. Quando in passato si è mobilitata, unita, intorno a grandi progetti industriali, l’Europa ha dimostrato di essere in grado di svolgere un ruolo di primo piano sulla scena mondiale. È giunto il momento di riprendere queste iniziative comuni.

La sovranità digitale dell’Europa

Al primo posto delle nostre preoccupazioni è la sovranità digitale dell’Europa, che si basa su tre pilastri fondamentali: potenza di calcolo, controllo dei nostri dati, connettività sicura. In primo luogo e senza ulteriori indugi, l’Europa deve mettersi in condizione di sviluppare e produrre i microprocessori più efficienti a livello mondiale, inclusi quelli quantistici. Questi componenti microelettronici sono alla base della maggior parte delle principali catene del valore importanti per il futuro: veicoli e oggetti connessi, tablet e smartphone, supercomputer, intelligenza artificiale e difesa.

Un sistema autonomo di cloud europei

Nella stessa ottica, è essenziale dotarsi di un sistema autonomo di cloud europei che garantiscano alle nostre imprese che i loro dati industriali non saranno soggetti a leggi di Paesi terzi e che saranno protetti da interferenze esterne. Infine, a complemento delle nostre reti a banda ultralarga e 5G, dobbiamo pensare a una costellazione di satelliti a bassa orbita per fornire a tutti gli europei, ovunque si trovino sul continente, la connettività a banda larga che si aspettano: niente più aree bianche e un livello di sicurezza nuovo, quello offerto dalla crittografia quantistica spaziale. Una tale costellazione satellitare andrebbe a completare le infrastrutture sovrane già esistenti: Galileo per la geolocalizzazione e Copernicus per l'osservazione. Questo è il modo di rafforzare l’Europa, seconda più grande potenza spaziale al mondo.

Il settore della difesa

Se parliamo di sicurezza e difesa è ancora più importante rafforzare l’autonomia tecnologica europea. L’Europa, attraverso il Fondo europeo per la difesa, ha fatto un passo avanti e decisivo per organizzare la cooperazione europea in grandi progetti tecnologici: droni, aerei da combattimento, il carro europeo, le capacità spaziali, la cibersicurezza. L’ultima proposta di bilancio per questo programma consentirà di generare tra 30 e 40 miliardi di euro di investimenti collettivi nei prossimi 7 anni. Nonché di garantire che ogni Stato membro sia un vero attore industriale nel settore della difesa e si facciano scelte coerenti per lo sviluppo delle capacità europee.