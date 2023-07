L’Europa ritrovi lo spirito di casa comune

Ascolta la versione audio dell'articolo

Quando penso all’Europa, penso a un funambolo che corre a velocità variabile su un filo. A un capo del filo ci sono gli Stati che questionano, alzano la voce, qualcuno soccombe davanti al più forte; alla fine tutto si compone in una pacifica e asimmetrica convivenza. Dall’altro lato, c’è un nuovo soggetto sfocato nei suoi tratti, ma non identificabile in nessuno dei 27 che sono dal capo opposto. Questa immagine dice dell’ambiguità europea, incerta tra la vocazione intergovernativa e quella sovranazionale comune, una natura anfibia che né la rivoluzione digitale, la pandemia e la guerra ucraina sono riuscite a risolvere.

Farò tre esempi sintomatici di questa labile identità.

L’affermarsi dell’ecosistema digitale ha sbriciolato il paradigma della politica antitrust europea, come ha fatto a pezzi i concetti di sovranità nazionale e di potere pubblico, ma l’Europa non ha ancora una nuova idea in luogo delle precedenti azzerate. Sul mercato digitale sono prepotentemente entrati i giganti della rete, che occupano due piazze commerciali: quella della raccolta dei dati che scambiano contro servizi on line; e a valle quella pubblicitaria dove grazie alla pregressa profilazione vendono la nostra identità contro pubblicità. Le chiavi di questi mercati interconnessi sono tenute strette dai giganti, che non hanno alcuna intenzione di condividerle con i nuovi entranti. A questi non rimane che stare a guardare dalla finestra una competizione giocata da altri, almeno fino a quando la Commissione non obbligherà i giganti a condividere i dati, da noi illecitamente acquisiti.

L’Europa avrebbe avuto l’occasione di spezzare alle radici l’oligopolio tecnologico, data based, già con il Digital market act, dicembre 2002, dove tra le minuziose regole di comportamento non figura però la regola delle regole, quella che sarebbe bastata per tutte: lo sharing dei dati, che costituiscono la nuova essential facility. Il diniego di accesso all’infrastruttura virtuale dei dati ha consentito a Google di continuare a coltivare il suo orto intercluso. Qui la Commissione è stata recessiva dinanzi agli interessi egoistici dei gruppi economici privati, rinunciando così all’effettiva competizione nell’ecosistema digitale, da ultimo minacciato anche dall’intelligenza artificiale. Su questa novità tecnologica l’Europa si sta dando un gran da fare, ma la sensazione è quella di chi si agita a fronte di modesti risultati. Il futuro regolamento sull’intelligenza, certamente un passo avanti rispetto all’aporia regolatoria americana e cinese, omette di dire quanto sarebbe stato necessario gridare. Esso sconta un peccato originale di essere figlio dell’ideologia liberista-individuale, dove la mente intelligente è costruita secondo le regole prudenziali europee, specificate dallo stesso costruttore che è anche il suo controllore ultimo. Se poi un danno si dovesse verificare, l’ideatore ne sarà indenne. All’autocontrollo segue l’autoassoluzione da responsabilità, o meglio la sua diffusione su di noi che con quella mente meccanica non abbiamo mai parlato, cui danni invece subiremo. Anche in questo caso l’Europa ha battuto un timido colpo, la sensazione è sempre quella del vorrei ma in fondo non voglio.

Parliamo di pandemia, lì è mancata una chiara politica comune sia di profilassi che di recupero dal virus, con la conseguenza che ogni Stato ha fatto da sé. Solo la politica di ripresa ha visto finalmente l’Europa attore principale di un palcoscenico a lungo disertato.