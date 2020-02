«L’Europa sarà sempre il mercato di riferimento per il gas azero»

La Russia è un vostro importante partner commerciale e politico. Aprendo un nuovo corridoio per fornire l’Europa di gas, peraltro potenzialmente capace di raddoppiare i volumi, non rischiate di creare qualche malumore con Mosca?

Non vedo alcuna concorrenza con la Russia. Innanzitutto abbiamo già venduto i volumi di gas naturale che avevamo pianificato in precedenza. La maggior parte del gas azero approderà in Italia meridionale, dove per il momento non arriva gas russo. La Russia peraltro sta fornendo grandissime quantità di gas al mercato europeo, oltre 180 miliardi di metri cubi l’anno. Noi ne esporteremo oltre 10 volte di meno. Non è possibile parlare di concorrenza. Anzi in alcuni casi con Mosca abbiamo anche accordi di cooperazione in campo energetico.



Passiamo al greggio. La vostra produzione si sta contraendo. Qual è la vostra strategia?

In gennaio abbiamo prodotto 770mila barili al giorno. Meno rispetto a 10 anni fa. Ma ora abbiamo stabilito una prospettiva di breve termine. Nei prossimi tre anni ci attendiamo un aumento della produzione rispettivamente a 36,5 milioni di tonnellate nel nel 2020, a 38 milioni nel 2021 e a 39 nel 2022. Grazie a nuove scoperte abbiamo diversi giacimenti. Crediamo che alcuni saranno esplorati quest’anno in joint venture tra Bp e Socar (la compagnia petrolifera azera). Ulteriori operazioni di esplorazione dipenderanno anche dall’andamento dei prezzi del barile. Ma tengo a precisare il mio pensiero. Sul mercato del petrolio è sempre meglio puntare a una stabilizzazione dei prezzi. È meglio per tutti gli attori coinvolti, consumatori ed esportatori.



Due anni fa avete escluso di voler entrare nell’Opec, eppure siete stati tra i principali attori di un accordo tra Paesi Opec e Paesi non Opec che prevede anche riduzioni produttive concertate.

Certo, il nostro taglio produttivo di 27mila barili al giorno ha il suo costo. Ma, come ho sempre ripetuto, l’obiettivo è la stabilità sui mercati. È stato il presidente dell’Azerbaijan a proporre nel 2016, durante il vertice di Davos, che i Paesi membri dell’Opec e i Paesi esportatori esterni si incontrassero per coordinare tra loro le future azioni. E nel 2017 è stato finalizzato l’accordo, nel quale l’Azerbaijan è uno dei partecipanti più attivi. Lo chiamiamo Opec plus. In quasi quattro anni di vita ha dimostrato di essere efficace, tagliando la produzione e stabilizzando le quotazioni.

Siete interessati a sviluppare anche le energie rinnovabili?

Il nostro presidente ha definito come priorità un piano che prevede lo sviluppo delle energie rinnovabili. Oggi i prezzi per svilupparle sono più accessibili che in passato. Il Parlamento azero sta per approvare una nuova legge sulle risorse rinnovabili. Di recente abbiamo aperto una gara. Hanno partecipato nove compagnie straniere, sette hanno fatto le loro proposte. Due di loro, una compagnia saudita e una emiratina, si sono aggiudicate due progetti industriali nel settore dell’eolico e del solare dal valore di 400 milioni di dollari. Arabia ed Emirati Arabi Uniti, pur essendo grandi esportatori di greggio, hanno compreso il valore delle rinnovabili e stanno investendo molto.



Quali sono i vostri obiettivi in questo settore?

Arrivare entro il 2030 a coprire con le energie rinnovabili il 30% della produzione elettrica. Di questa percentuale il 17% sarà idro-elettrica , il resto energia solare, eolica, geotermica e da biomasse. Siamo interessati a coinvolgere le aziende europee, e dunque quelle italiane, in questi progetti. Nel businessforum di questi giorni affronteremo l’argomento. Non è un paradosso che un Paese esportatore di gas e petrolio punti così tanto sulle rinnovabili, settore in cui abbiamo grandi potenzialità. La nostro popolazione sta crescendo rapidamente e si sta urbanizzando. I consumi elettrici aumentano anno dopo anno.