L’Europa sarà sempre più green e competitiva. L’Italia? Nella direzione opposta.

Entro il 2030 l’Europa registrerà il raddoppio della capacità di energia rinnovabile, il raddoppio dell'installazione di pompe di calore, la triplicazione del tasso di ristrutturazione degli edifici all'anno rispetto al 2021, circoleranno 29 milioni di veicoli elettrici e l’industria avrà ridotto del 29% le sue emissioni.

Dà tanto da pensare il recente rapporto del think tank Strategic Perspectives basato sui dati di Cambridge Econometrics, che simula l’impatto della nuova legislazione UE approvata di recente.

Secondo l’analisi il consumo di gas e petrolio si ridurrà rispettivamente del 31% e del 34% rispetto al 2019. Entro il 2030 la domanda assoluta di gas si ridurrà di 83,50 miliardi di metri cubi (bcm) in uno scenario di prezzi energetici bassi e di 92,91 bcm in uno scenario di prezzi energetici alti (sempre rispetto al 2019), l’equivalente del consumo di gas della Germania nel 2022. Le energie rinnovabili, in particolare l'eolico e il solare, diventeranno sempre più economiche, rendendo la decarbonizzazione energetica europea una scelta economicamente vantaggiosa, e gli impatti positivi in bolletta non si faranno attendere. In media, le famiglie europee vedranno ridursi la spesa dedicata all'energia e ai combustibili dall'8,6% del loro bilancio nel 2022 al 6,1% nel 2030. Le rinnovabili ridurranno i prezzi medi dell'elettricità per i consumatori di oltre il 7%. In termini occupazionali, il surplus sarà di 475.000 nuovi posti di lavoro.

E l’Italia come si posiziona in questo futuro win-win dove sostenibilità, crescita e sovranità energetica avanzano insieme? L’Italia costruirà rigassificatori, dibatterà di nucleare, ha appena abolito il superbonus per l’efficientamento degli immobili e combatte strenuamente l’addio alla obsoleta tecnologia dei motori a combustione.

Il nostro governo non solo non sembra capire le opportunità della transizione, ma si è distinto a Bruxelles negli ultimi mesi per le sue posizioni anti Green deal. E se la terza economia dell'Unione non fa la sua parte è difficile che gli obiettivi UE siano raggiunti. Ma non è ineluttabile che l’Italia vada in retromarcia o peggio, si trasformi nella capofila del fronte regressivo nell’Unione. Poche cose, e semplici, si potrebbero fare per non rimanere indietro e pesare sulle chance che l’Unione vada avanti.