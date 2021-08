Borse, l’Europa perde slancio dopo i dati Pmi in frenata. Bitcoin torna sopra i 50mila $

3' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Le Borse europee sono in terreno positivo dopo le forti vendite registrate nella scorsa ottava. La chiusura positiva di Wall Street venerdì scorso e quella in deciso progresso di Tokyo (+1,78% il Nikkei) questa mattina sono un fattore di sostegno per i mercati, che però hanno perso lo slancio iniziale dopo la pubblicazione dei dati Pmi. A Piazza Affari il FTSE MIB è in rialzo, retto dal buon andamento dei titoli più penalizzati nei giorni scorsi. Registrano movimenti analoghi anche il Dax30 a Francoforte, il Ftse100 a Londra il Ftse100, l'Ibex35 a Madrid e a l'Aex alla Borsa di Amsterdam. Tiene meglio il Cac40 a Parigi, grazie al tentativo di rimbalzo del comparto del lusso.

Conto alla rovescia per il simposio di Jackson Hole

Dopo le tensioni della scorsa settimana provocate dalla variante Delta, dalle preoccupazioni per l'economia cinese e le possibili strette alle importazioni di prodotti Occidentali e dalla pubblicazione dei verbali della Federal Reserve, che fanno presagire un avvio del tapering (riduzione degli acquisti di titoli per sostenere l'economia) già entro fine 2021, l'attenzione ora si sposta all'annuale simposio di Jackson Hole, l’evento di fine estate che mercati ed economisti aspettano con ansia. Al simposio, organizzato dal 1978 dalla Federal Reserve di Kansas City fra le Rocky Mountain del Wyoming, di solito partecipano i principali banchieri centrali ed economisti di tutto il mondo. Le attenzioni saranno rivolte soprattutto all’intervento del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, in programma venerdì 27.

Indici Pmi in calo nella zona euro ad agosto

Scendono gli indici Pmi di servizi e manifattura nell'Eurozona. Pur restando saldamente sopra quota 50, e quindi pur segnalando ancora una crescita dell'economia, il ritmo ad agosto è rallentato. L'indice Pmi manifatturiero è sceso a 61,5 punti dai 62,8 di luglio. L'indice dei servizi è sceso leggermente dai 59,8 del mese precedente a 59,7 punti. L'indice composito, sintesi dei due precedenti, è sceso dai 60,2 di luglio ai 59,5 di agosto.

Recuperano i titoli ciclici, bene le banche

A Piazza Affari, tra i titoli, si mettono in evidenza quelli più penalizzati dalle vendite la scorsa settimana come Stellantis e Moncler, in una giornata che sta premiando anche i bancari: Unicredit e Bper su tutti. Seduta di recupero anche per Ferrari, mentre restano più indietro gli altri titoli della galassia Agnelli come Exor e Cnh Industrial. Segno meno per Enel, quando mostrano debolezza le utility e i titoli difensivi che meglio avevano retto alle vendite della ottava passata.

L'euro riconquista la soglia di 1,17 dollari

Sul fronte dei cambi, la moneta unica ha ritrovato quota 1,17 dollari e passa di mano a 1,1712 dollari (1,1682 venerdì in chiusura) e a 128,738 yen (128,27), quando il biglietto verde vale 109,927 yen (109,81). Tenta il recupero anche il prezzo del greggio: il contratto consegna Ottobre sul Brent del Mare del Nord sale del 3,04% a 67,16 dollari al barile e quello di pari scadenza sul Wti guadagna il 3,03% a 64,02 dollari.