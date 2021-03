L’Europa vuole prendersi il mercato dei chip e Apple investe 1 miliardo in Germania A Monaco Di Baviera, Apple costruirà il suo European Silicon Design Center: sarà il più grande sito europeo di R&D per i semiconduttori e per le tecnologie wireless di Biagio Simonetta

La nuova struttura a Monaco sarà il più grande sito di R&D europeo dedicato a semiconduttori e software wireless

A Monaco Di Baviera, Apple costruirà il suo European Silicon Design Center: sarà il più grande sito europeo di R&D per i semiconduttori e per le tecnologie wireless

3' di lettura

Gli occhi di Apple sull'Europa. Proprio mentre la Commissione Europea si pone l'obiettivo di produrre almeno il 20% dei chip di nuova generazione per l'intero mondo entro il 2030 (il valore, al 2020 è del 10%, ndr), la società di Cupertino annuncia un investimento nel cuore del vecchio continente.

A Monaco Di Baviera, Apple investirà – nei prossimi 3 anni - oltre 1 miliardo di euro per costruire il suo European Silicon Design Center. Una mossa che conferma la presenza del colosso californiano in Baviera (Monaco è già il più grande hub ingegneristico di Apple in Europa, con quasi 1.500 ingegneri provenienti da 40 paesi che lavorano in una varietà di settori tra cui i processori).

Loading...

L'obiettivo, adesso, è quello di costruire una struttura che si concentri interamente su 5G e tecnologie wireless. «Non potrei essere più entusiasta per tutto ciò che i nostri team di ingegneri di Monaco scopriranno: dall'esplorazione delle nuove frontiere della tecnologia 5G, a una nuova generazione di tecnologie che portano potenza, velocità e connettività nel mondo» ha detto il Ceo di Apple, Tim Cook.

La nuova struttura sarà il più grande sito europeo di R&D per i semiconduttori e per le tecnologie wireless. Sarà grande 30 mila metri quadrati, lungo la Karlstrasse, nel centro di Monaco. Apple prevede di iniziare a trasferirsi nel nuovo edificio alla fine del 2022. Nel 2015, proprio a Monaco, Apple ha aperto il suo Design Center che è cresciuto fino a raggiungere più di 350 ingegneri.

I team si sono inizialmente concentrati sulla progettazione della gestione dell'alimentazione, e sono stati fondamentali per le innovazioni prodotte da Apple in quel settore. I team europei hanno creato nuovi chip, fornendo maggiori prestazioni e una migliore efficienza per iPhone, iPad, Apple Watch e Mac con il chip M1.