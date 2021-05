L’Europarlamento blocca l’accordo tra Unione e Cina

Già alcuni giorni fa il vicepresidente della Commissione europea Valdis Dombrovskis aveva spiegato che Bruxelles non avrebbe fatto campagna attiva in vista di una rapida ratifica dell’accordo. Lo stesso commissario al mercato unico, il francese Thierry Breton, aveva succesivamente spiegato che l’intesa «non è veramente una intesa», quanto più che altro «una intenzione». Detto ciò, la scelta del Parlamento europeo è uno scacco sia per Pechino che per Bruxelles.

L’accordo raggiunto nel dicembre scorso regola il campo degli investimenti e fu voluta in particolare dalla Germania. A cavallo dell’anno Bruxelles aveva spiegato chiaramente i vantaggi del trattato, che fa chiarezza in settori cruciali per le imprese europee: l’auto, l’industria chimica, i macchinari industriali. A questo punto è difficile fare previsioni. La Cina è apparsa particolarmente combattiva nel reagire alle sanzioni europee relative alla minoranza uigura.

Sempre ieri si è tenuta a Bruxelles una riunione ministeriale dedicata proprio al commercio. Mentre il rapporto con la Cina si complica, la Commissione europea tenta di migliorare la relazione con gli Stati Uniti. Ieri lo stesso vicepresidente Dombrovskis ha auspicato che le parti risolvano entro metà luglio la vicenda relativa ai sussidi pubblici di cui godono Boeing e Airbus e che è al centro di una diatriba nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del commercio.

I ministri hanno anche discusso del negoziato bilaterale appena avviato e relativo al settore siderurgico (si veda Il Sole 24 Ore del 18 maggio). La trattativa è partita dopo che Bruxelles ha deciso di sospendere una nuova tornata di contromisure per rispondere ai dazi americani sull’importazione di acciaio e alluminio. C’è la speranza che Washington possa anch’essa fare un gesto di buona volontà nei confronti dell’Europa su questo fronte, magari prima dell’incontro bilaterale di metà giugno.