L’Europarlamento dichiara l’emergenza climatica: «Ridurre le emissioni del 55% entro il 2030»

«Una sede unica per l’Europarlamento»

L'Eurocamera ha anche approvato una risoluzione che chiede «una sede unica del Parlamento europeo». È il contenuto di un emendamento presentato dai Conservatori Ecr alla risoluzione per dichiarare l'emergenza climatica in Europa, passato con 405 sì, 219 contrari e 41 astensioni. Oltre all'Ecr, hanno votato per l'abolizione della doppia sede di Strasburgo la maggioranza degli eurodeputati del Ppe, di Renew Europe, dei Verdi, di Identità e democrazia (Id), mentre la Sinistra Gue si è spaccata e la maggioranza dei socialisti S&D ha votato contro.

In aula è passata anche la prima parte dell'emendamento dell'Ecr, spezzato in due prima del voto, in cui l'Eurocamera propone di «adottare misure proprie per ridurre le emissioni» di CO2, inclusa la sostituzione dei suoi attuali veicoli con altri «a zero emissioni».

