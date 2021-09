L’evasione va sconfitta senza comprimere la privacy dei cittadini

2' di lettura

Caro Direttore,

grazie al Suo giornale (“Per la lotta all’evasione meno vincoli di privacy”, venerdì 16 settembre) si è potuto apprendere dell’intenzione, nell’ambito della delega fiscale, di introdurre una norma per consentire all’Agenzia delle entrate di incrociare i dati contenuti nelle sue banche dati.

Non si conoscono i contenuti della norma in questione, che sembrerebbe avere come obiettivo quello di superare supposti vincoli posti dalla disciplina in materia di dati personali e di eliminare la preventiva consultazione del Garante, chiamato dal nostro ordinamento a bilanciare un fondamentale interesse generale, qual è il contrasto all’evasione, con i diritti delle persone.

È bene ricordare allora che è dal 2011, cioè dal cosiddetto decreto “Salva Italia”, che l’Agenzia delle Entrate può effettuare analisi e incrociare anche i dati finanziari dei contribuenti con i miliardi di informazioni di cui ha disponibilità: conti correnti, spese scolastiche, mutui, assicurazioni, interventi edilizi, collaboratori domestici, locazioni, utenze, spese per i viaggi, mezzi di trasporto, e tante altre che comporterebbe ben altro spazio per essere dettagliati. Sull’uso di questi dati, proprio in ragione dell’interesse generale, non c’è mai stata alcuna obiezione da parte del Garante.

Probabilmente, prima di abbandonarsi alla bulimica richiesta di sempre più dati personali, rappresentando la privacy come l’antagonista della lotta all’evasione e un’alleata degli evasori, sarebbe dunque opportuno essere certi di aver compiuto ogni ragionevole sforzo per verificare se, utilizzando l’enorme mole di dati personali già disponibile per il contrasto all’evasione con le moderne soluzioni anche di intelligenza artificiale oggi disponibili, non sia possibile raggiungere i risultati sperati senza bisogno di comprimere ulteriormente e, forse, oltre la soglia del democraticamente sostenibile, la privacy di milioni di cittadini.