L’evento Real Estate & Finance minuto per minuto

09:52 Real Estate & Finance: i contenuti di questa edizione

Sembrano passati più di quattro anni dalla prima edizione del 2018. Di mezzo c’è stata la pandemia da Covid-19 che fa da spartiacque tra due mondi. Il mondo che abbiamo conosciuto fino a febbraio 2020 e quello che si prospetta per i prossimi mesi e anni.

Un mondo in cui sono cambiati i nostri ritmi di vita e gli spazi nei quali ci muoviamo quotidianamente. Molti hanno cambiato casa o acquistato una seconda abitazione, tanti si sono ritrovati a lavorare da casa o in uffici cambiati.

Dalla casa agli uffici, dai negozi agli hotel, per arrivare su larga scala ai quartieri e alle città tutto è in evoluzione. Ma è anche stato un anno di frenata per i volumi, che hanno chiuso nel non residenziale a quota 8,8 miliardi di euro, contro i 12,3 miliardi dell’anno scorso. Con settori fortemente penalizzati dalla pandemia e dalle chiusure che ne sono susseguite: retail, affitti brevi e hotel in primis.

Il cambiamento comunque corre veloce. Su questo treno del cambiamento si innestano alcuni megatrend ad alto impatto, in primis il digitale.Sarà uno dei punti toccati dalla giornata di oggi.

Dopo una panoramica per capire scenari e rischi per la ripresa economica post-Covid, una tavola rotonda illustrerà proprio l’impatto della tecnologia sul real estate.

A seguire una discussione sui trend dei diversi settori immobiliari, con prospettive per i prossimi mesi.

L’intervista a Fabrizio Palenzona a cura del direttore del Sole24 Ore Fabio Tamburini e le conclusioni del rettore della Bocconi Gianmario Verona fisseranno la visione sul mondo che verrà.