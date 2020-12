L’Everest compie 100 anni Il 20 dicembre 1920 il Dalai Lama dà l’ok all’attraversamento del Tibet per raggiungere il Big E. Da allora, un secolo di spedizioni e uomini eroici di Maria Luisa Colledani

Cento di questi anni, caro, vecchio Everest. Il 20 dicembre 1920, da New Delhi arriva a Londra un telegramma di Charles Bell, viceré dell’Impero anglo-indiano: «Bell telegrafa di aver illustrato al Dalai Lama il progetto e la necessità di attraversare il territorio del Tibet, e ha ottenuto l’approvazione del suo Governo». Inizia così la storia secolare degli uomini e delle donne ai piedi del Big E. La vetta più alta del mondo, 8.848 metri (per la precisione, 8.848,86 come da intesa appena raggiunta fra Pechino e Kathmandu), è sogno, incubo, paura, vertigine, turbinio. È alpinismo, sport, politica, guerre più o meno dichiarate, è un poema epico fatto di storie esemplari, di tragedie immani, di speranze che albeggiano, trovano un varco e portano luce. Quella che troviamo nel libro Everest. Una storia lunga 100 anni, scritto dal giornalista e filmmake r Stefano Ardito per il compleanno del Chomolungma, che in lingua tibetana significa «Dea del vento, Dea del luogo» e che viene rappresentata mentre cavalca una tigre.

Un poema secolare

Il telegramma di Bell è l’inizio di un’avventura, e di una profanazione: piedi occidentali sulle sacre pareti adorate dagli sherpa (letteralmente «popolo dell’Est»), un popolo di etnia tibetana e di fede buddhista. Ma la montagna era stata violata ben prima, già nel cambio di nome. Nel 1865, con logiche molto burocratiche, il Peak XV prende il nome attuale in omaggio - anche se il diretto interessato aveva opposto resistenza - a George Everest, primo direttore del Survey of India, l’ente che si era mosso per descrivere in qualche modo la catena himalayana. I piedi sono la misura di tutte le cose, come insegnavano i Pundit, i nativi che viaggiavano travestiti da pellegrini e mercanti e usavano i passi e il mala, il rosario dei buddhisti, per disegnare le loro mappe. L’Everest prende forma fra passi, cartine e teodoliti e, nella corsa alla vetta, gli occhi e le parole fanno il resto del fascino della cattedrale bianca. Così, Mark Twain la racconta ammirandola da Darjeeling: «Vidi il sole allontanare il velo grigio, poi toccare una dopo l’altra le vette innevate con pallide macchie di rosa e con delicate pennellate d’oro, e finalmente inondare l’intera poderosa convulsione di montagne innevate con un diluvio di ricchi splendori».

I primi tentativi verso la vetta

Dopo l’ok del Dalai Lama, non si perde tempo. Dal 1921 al 1938 sette spedizioni, tutte britanniche, tentano la vetta. A George Mallory, in partenza per l’India, un giornalista chiese perché proprio l’Everest: «Because it’s there». Era lì, era una tentazione, era la storia da fare ed era ambizione da assecondare. Fu, per Mallory e il suo compagno Andrew Irvine, la tomba, lasciando un interrogativo irrisolto nella storia dell’alpinismo: morirono salendo in vetta o scendendo?

La depressione economica e i venti di guerra affossano il sogno bianco. Poi, nel 1947, finisce il British Raj e la corsa all’Everest si svolge sul versante nepalese anche perché la nascita della Repubblica popolare cinese nel 1949 e la ribellione di Lhasa sigillano il Tibet. A quel punto, dopo tanti fallimenti dai quali imparare, a fare la storia è una spedizione inglese, con il neozelandese Edmund Hillary e lo sherpa Tenzing Norgay in vetta il 29 maggio 1953. Il vento ruggisce come mille tigri, le pareti bianche sono abisso, i corpi diventano pietra e le mani tremano ma il traguardo è conquistato e, prima di scendere, Tenzing si inginocchia sulla neve, scava una piccola buca, vi depone del cioccolato e altro cibo come offerta per gli dèi, padroni del bianco.

Lotta geopolitica

Attrezzature e abbigliamento sono migliori che in passato, le spedizioni si susseguono come le pagine del racconto, una cavalcata di volontà, di pianificazione millimetrica e sconfitte. Ci provano gli svizzeri, l’Urss, gli americani e i cinesi per i quali è un vero affare di Stato e, quando il pericolo spaventa, Qu Yinhua e Gonbu rispondono: «Siamo a un passo da completare una gloriosa salita alla cima, possiamo tornare indietro? Il nostro popolo ci guarda, andiamo avanti».