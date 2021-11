L’evoluzione delle cure tra sostenibilità, prevenzione e innovazione di servizi

Diagnosi precoce grazie all'intelligenza artificiale

E ancora. La startup SynDiag, per esempio, sviluppa soluzioni basate sull'intelligenza artificiale per un'ecografia oggettiva, quantitativa e predittiva: una rivoluzione per l'ambito ginecologico in cui l'ecografia è il gold standard per la diagnosi, è semplice, non pericolosa e ha un costo efficace, ma la corretta interpretazione dipende dall'operatore che la esegue. Il servizio, chiamato OvAI, è una piattaforma cloud in cui i ginecologi possono trovare supporto durante l’interpretazione delle ecografie, richiedere seconde opinioni da remoto e usufruire dell’accesso in tempo reale a database di alta qualità per l’apprendimento continuo.

La piattaforma olografica 3D per migliorare i risultati clinici

La sesta startup intervenuta, Artiness, si propone, infine, di mettere l'enorme potenziale della realtà mista al servizio del mondo medicale, fornendo a medici e chirurghi una piattaforma olografica 3D efficace, affidabile e intuitiva per migliorare i risultati clinici. Nata come spin-off dal Politecnico di Milano nel 2018, sviluppa soluzioni per supportare l'educazione in ambito medicale, il training e l'iter dell'approccio chirurgico; realizza prodotti basati su una piattaforma software Cloud per il planning pre-operatorio e per il supporto in sala, oltre a sviluppi ad hoc per corsi e congressi in ambito medicale. Il suo mercato di riferimento, inoltre, sono gli ospedali e i centri clinici.

«La pandemia che ci ha colpito nell'ultimo anno e mezzo, nella fase più acuta, che auspichiamo alle spalle, ha messo in luce sia i punti di forza che le fragilità dei sistemi sanitari, ma soprattutto ha sottolineato l'importanza di prendersi cura delle persone e di essere preparati ad affrontare eventuali crisi, pena ripercussioni su tutti i fronti, dall'economia, all'istruzione, dalla salute al lavoro, all'ambiente. È importante mettere a fattor comune le competenze di tutti per garantire il benessere dei cittadini e il futuro della società. In Digital Magics siamo fortemente convinti che l'Open Innovation possa giocare un ruolo strategico oltre che importante in questo senso, puntando sull'applicazione di tecnologie concrete, in un'ottica di trasformazione digitale», ha dichiarato Alberto Fioravanti, presidente di Digital Magics.

Gioin



Lanciato nel 2016, Gioin (Gasperini Italian Open Innovation Network) propone una serie di eventi per fornire strumenti, supporto e suggestioni per affrontare i nuovi cambi di paradigma e avvicinare le imprese italiane all'ecosistema dei talenti e delle startup innovative. Gioin è focalizzato sulla condivisione di esperienze concrete e di “case history”: in ogni incontro oltre a discutere di innovazione, grazie al contributo di studi e ricerche, sono coinvolti imprenditori e startupper che stanno mettendo in pratica il paradigma dell'Open Innovation nei loro settori.