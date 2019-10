L’evoluzione dell’Ovale Blu passa da suv compatti e ibride La casa di Dearborn svela il crossover urbano Puma e la terza generazione del modello di taglia media Kuga. Sotto il cofano di entrambe le novità previsti powertrain elettrificati di Nicola Desiderio

La nuova Puma con carrozzeria crossover e dotata di motorizzazioni mild hybrid

arà l’anno del crossover per Ford che, dopo aver rinnovato negli anni scorsi Fiesta e Focus, ha pronta la Kuga di terza generazione e la Puma che, dopo una prima vita da piccola sportiva a cavallo degli anni Duemila, si reincarna a ruote alte proprio al Salone di Francoforte. Ma ci sono altre due notizie. La prima è che, dopo anni in cui l’Ovale Blu ha cercato di rendere sempre più rudi i suoi mezzi a ruote alte, ora vira decisamente verso uno stile stradale.

La seconda è che con essi inizia ufficialmente l’era dell’elettrificazione con un piano di investimento di 11 miliardi di dollari entro il 2022 per dar vita a 24 ibridi e 16 modelli a batteria, quest’ultimi basati su almeno 2 piattaforme dedicate. Una farà il debutto nel 2020 dando vita ad un crossover sportivo con 600 km di autonomia che riprende lo stile della Mustang e il cui nome in codice è Mach 1. L’altra, come è noto, è la Meb di Volkswagen che Ford però potrà utilizzare solo per il mercato europeo: si parte con un modello delle dimensioni di una Focus per il 2023, seguirà forse un altro più compatto per un totale stimato di 600mila unità entro il 2028.

Con la casa tedesca la corrispondenza di amorosi sensi è partita dalla guida autonoma, il cui sviluppo congiunto è stato portato tutto all’interno di Argo AI, e potrebbe riguardare altri campi. Uno potrebbe essere le vetture di segmento A visto che la Ford, dopo la dismissione della Ka+ per la fine dell’anno, ne sarà ufficialmente orfana e a Wolfsburg sarebbero felici di spalmare i costi della seconda generazione del trio Up!/ Skoda Citigo/Seat Mii. Dearborn ha anche investito mezzo miliardo nella start-up Rivian per fare il pick-up F-150 elettrico e ha creato il Team Edison, una struttura incaricata di fare dell’auto elettrificata un business profittevole. Intanto si inizia con l’ibrido offrendone 5 varianti diverse, 3 concentrate nella nuova Kuga. La terza generazione nasce sulla stessa piattaforma C2 della Focus, è più lunga di 44 mm, più abitabile e ha un bagagliaio più grande (+67 litri). La tecnologia e la sicurezza sono quelle della giovane sorella con l’aggiunta della strumentazione digitale, del Sync3 online, del sistema di soppressione attiva del rumore. La guida assistita di livello 2 comprende anche il sistema anticollisione per gli incroci.

La nuova Kuga avrà da 120 cv a 190 cv, anche con cambio automatico e trazione integrale, oltre ad una versione full-hybrid con unità termica a ciclo Atkison 2.5 e una ibrida plug-in da 225 cv con oltre 50 km di autonomia in elettrico. Il sistema è con trasmissione a ruotismo epicicloidale (tipo Toyota) e può funzionare in serie così come in parallelo. Ci sarà poi l’ibrido “mild” da 48 Volt accoppiato al diesel 2 litri da 150 cv, con piccola batteria al litio e motogeneratore collegato a cinghia da 11,5 kW e 50 Nm. Stesso schema anche per il 3 cilindri mille da 155 cv che vedremo sulla Fiesta, la Focus e sulla rediviva Puma. Quest’ultima è lunga 4,19 metri, ha un bagaglio ampio (456 litri) quanto flessibile, ma non sostituirà la EcoSport, anzi la completerà condividendo lo stabilimento di produzione di Craiova.