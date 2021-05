L’evoluzione del motore a benzina che va come un diesel

2' di lettura

Il motore benzina che funziona come un diesel si aggiorna. E a portarlo a battesimo è il crossover Mazda Cx-30 (insieme a Mazda3) che viene ora presentato nella versione Model Year 2021 che si contraddistingue appunto per l’evoluzione del motore Skyactiv-X, che ne migliora sia la potenza che l’efficienza.

Esteticamente il Kodo design non viene rivisto, le linee sono sempre semplici ed eleganti, nel puro stile della casa di Hiroshima. Anche negli interni l’ergonomia non è cambiata, rispondendo ancora una volta ai dettami del Jinba Ittai che sta nel Dna delle auto a marchio Mazda.

Le novità del MY2021stanno sotto al cofano anteriore, dove debutta lo e-Skyactiv-X, un powertrain benzina quattro cilindri 2.0 litri da 186 cv e 240 Nm di coppia, che si contraddistingue per essere dotato del sistema di accensione per compressione controllata da candela, con il risultato di ottenere drastici miglioramenti in diversi aspetti delle prestazioni. A iniziare dai numeri: 6 cv in più di potenza e una coppia aumentata di 16 Nm rispetto al “classico” Skyactiv-X.

Mazda è solita introdurre novità tecniche, ricordiamo il motore rotativo, un gioiello di ingegneria e poi con il motore “magico” Skyactiv-X (2012), il benzina che funziona come un diesel e ora, il suo aggiornamento, l’e-Skyactiv X, il primo motore benzina di serie al mondo a disporre dei vantaggi dell’accensione per compressione come quella dei diesel, uno sviluppo verso un motore a combustione interna ideale. Il meccanismo “magico” di questo powertrain sta nella camera di combustione, dove nella fase d’aspirazione, viene iniettata una miscela molto povera di benzina, quindi in fase di compressione viene effettuata una iniezione di carburante nebulizzato direttamente attorno alla candela di accensione. Oltre al controllo della combustione, le modifiche includono pistoni modificati e l’aggiornamento del software del sistema M Hybrid che migliora ulteriormente sia l’efficienza che il comfort di marcia.

L’abbiamo guidata sia con trasmissione automatica a sei rapporti che con cambio manuale sempre a sei marce. In entrambi i casi, il motore ha dimostrato di avere un buono spunto in partenza e di non accusare cali di potenza tra una cambiata e l’altra, questo grazie soprattutto al sistema M Hybrid che interviene per regolare il regime del motore in modo da farlo corrispondere alla marcia successiva. Inoltre, i consumi sono risultati contenuti e in linea con quanto dichiarato dalla casa: 6,6-5,7 l/100km (dati secondo omologazione ciclo Wltp) con emissioni CO2 di 149-128 g/km.