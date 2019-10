L’ex ambasciatore Usa in Ucraina: «Trump ha chiesto la mia testa»

L’INCHIESTA / Arrestati due faccendieri vicini a Rudolph Giuliani

Stando alle sue dichiarazioni in Congresso, ottenute dai media americani, l'ex ambasciatore Usa a Kiev ha testimoniato di aver reagito con «incredulità» alla notizia del suo richiamo in patria per ragioni «basate, per quel che posso sapere, su infondate e false accuse da parte di persone con motivi chiaramente discutibili». Queste voci riportavano di una sua supposta «slealtà» nei confronti dell'amministrazione, ma sono «del tutto fittizie». Ha detto di «non conoscere i motivi per cui Giuliani mi ha attaccato», suggerendo tuttavia che personaggi vicini al legale di Trump «potrebbero avere ragioni finanziarie e ambizioni personali che sono state messe in pericoli dai nostri sforzi anti-corruzione in Ucraina». Ha insomma toccato una rete di interessi politici e personali in un'amministrazione da tempo sotto assedio per conflitti di interesse e scarsa trasparenza.



L'ex ambasciatore ha anche messo in guardia da gravi conseguenze per gli Stati Uniti come protagonista sul palcoscenico globale dello svuotamento in atto della diplomazia americana da parte di scelte irrazionali, erratiche o corrotte: possono rafforzare “bad actors”, nemici del Paese, ha incalzato, che vedono «come sia facile manipolare il nostro sistema attraverso voci e falsità», al servizio di interessi avversari quali quelli della Russia. «Il Dipartimento di Stato è oggi sotto accatto e svuotato dall'interno».



La politica estera di Trump, la sua imprevedibilità e confusione, è nel mirino come mai in queste ore per un'altra gravissima crisi che ha fatto esplodere, quella in Siria. Il presidente ha autorizzato sanzioni contro Ankara dopo aver dato luce verde nei giorni scorsi al leader turco Erdogan per invadere il nord siriano e attaccare le forze curde da sempre avversate dal regime turco ma alleate degli Usa contro Isis. I curdi sono stati così abbandonati a massacri, con notizie di 100mila sfollati e decine di vittime fin dalle prime fasi dell'operazione. La dura protesta anche da parte di numerosi esponenti del partito repubblicano, che hanno denunciato il tradimento di alleati e i danni alla credibilità americana, ha creato pressioni sulla Casa Bianca, spingendola a criticare l'invasione turca.

Il Segretario al Tesoro Steven Mnuchin ha annunciato di avere ora ottenuto l'autorizzazione a far scattare se necessario devastanti sanzioni economiche contro Ankara, pur aggiungendo che ancora non sono state messe in atto in attesa di vedere come si comporta Ankara. «Possiamo chiudere l'economia turca se vogliamo», ha detto Mnuchin.