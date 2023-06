L’ex Ceo di Google Schmidt: le fake news generate dall’Ia trasformeranno le presidenziali Usa in un disastro

Ascolta la versione audio dell'articolo

La disinformazione intorno alle elezioni del 2024 dilagherà poiché i nuovi strumenti hanno reso l’intelligenza artificiale avanzata più accessibile, secondo Eric Schmidt, ex Ceo di Google, che ha co-fondato Schmidt Futures.

«Le elezioni del 2024 saranno un disastro perché i social media non ci proteggono dalle notizie false generate dall’Intelligenza artificlale», ha detto Schmidt ad Andrew Ross Sorkin su “Squawk Box” della Cnbc. «[I social] stanno lavorando sulla questione, ma non l’hanno ancora risolta. E tra l’altro, i team che si occupano di security e controlli nelle aziende che realizzano i social network stanno diventando più piccoli, non più grandi».



Sebbene ci sia un’ampia preoccupazione per gli impatti a lungo termine dell’IA sulla società, incluso il potenziale per la tecnologia di acquisire abilità simili a quelle umane, Schmidt ha affermato che «il pericolo a breve termine sono le fake news».

Google ha recentemente deciso di interrompere la rimozione di false affermazioni su frodi diffuse nelle elezioni statunitensi del 2020 da YouTube. La giustificazione è che la decisione garantirebbe il giusto bilanciamento fra gli obiettivi di protezione della comunità e la libertà di discussione.

Schmidt ha affermato che i social media dovrebbero consentire «la libertà di parola per gli esseri umani, non per i computer».«Quello che i social media dovrebbero fare è contrassegnare tutti i contenuti, sapere chi sono gli utenti e ritenere le persone responsabili se violano la legge», ha affermato Schmidt. «Questo non risolve problemi legati a disaccordi e dispute sui fatti, ma almeno stabilisce che sono degli esseri umani reali gli autori delle affermazioni».