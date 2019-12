Ex Ilva in bilico tra piano, esuberi e Procura Atteso per lunedì 9 dicembre il parere del Pm sulla proroga ai lavori di messa in sicurezza dello stabilimento.Tra i temi dello sciopero nazionale di 24 ore di martedì 10 dicembre anche l’incremento delle “comandate” da parte dell’azienda denunciato dai sindacati. Ovvero lavoratori che, proprio perché “comandati” di presidio agli impianti, non potranno scioperare di Domenico Palmiotti

La notte dell’Ilva, la notte di Taranto

Si apre un’ennesima settimana delicata per l’Ilva, ora ArcelorMittal. Restano in primo piano i nodi giudiziari, occupazionali e di piano industriale al centro di una serie di incontri. Ma c’è anche lo sciopero nazionale di 24 ore di martedì 10 dicembre dei lavoratori del gruppo, con manifestazione a Roma.

Sciopero che a Taranto sarà di 32 ore (dalle 23 del 9 alle 7 dell’11 dicembre) e si arricchisce, oltre ai 4.700 esuberi prospettati da ArcelorMittal, anche di un altro motivo di contrasto: l’incremento delle “comandate” da parte dell’azienda denunciato dai sindacati. Ovvero lavoratori che, proprio perché “comandati” di presidio agli impianti, non potranno scioperare.

Nodo messa in sicurezza

Per lunedì 9 dicembre è atteso il parere della Procura sulla richiesta di proroga avanzata da Ilva in amministrazione straordinaria per effettuare gli ulteriori lavori di messa in sicurezza dell’impianto. La proroga serve a superare l’attuale scadenza del 13 dicembre, data iniziale in cui i lavori si sarebbero dovuti concludere. Ma non sarà la Procura a decidere se accordare o meno la proroga di nove mesi a Ilva, quanto il giudice competente, Francesco Maccagnano, che si pronuncerà tra il 10 e l’11 dicembre. A quest’ultimo, la Procura inoltrerà il suo responso.

Al vaglio della Procura c’è già la relazione del custode giudiziario dell’area a caldo del siderurgico, Barbara Valenzano, che da sì atto a Ilva (proprietaria degli impianti) di essere intervenuta ed innovato le procedure operative per un lavoro più sicuro sull’altoforno, ma evidenzia pure che ArcelorMittal (gestore) queste procedure non le ha applicate. Questo spinge Ilva a temere che alla fine il giudice Maccagnano negherà la proroga. Se così fosse, Maccagnano trasmetterà il suo verdetto alla Procura, la quale ordinerà nuovamente il sequestro senza facoltà d’uso dell’impianto e chiederà al custode giudiziario di riavviare il cronoprogramma di fermata e spegnimento dell’impianto. Che essendo già stato avviato tra agosto e settembre scorsi - quando ci fu il secondo sequestro a causa della parziale adozione delle prescrizioni di

sicurezza, poi superato dal verdetto del Tribunale del Riesame -, non parte da zero ma da una fase intermedia. E quindi per spegnere l’altoforno stavolta ci vorrà meno tempo.