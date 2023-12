Il socio dell’Inter compra i giacconi da sci Haglofs

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Con le Alpi che si popolano di sciatori, e l’inizio della stagione delle settimane bianche, arriva anche un’operazione finanziaria nel mondo dell’abbigliamento da montagna: il marchio svedese Haglofs, storica casa di capi tecnici di fascia alta, passa nelle mani del fondo d’investimento svizzero-cinese Lionrock.

Dal calcio alla montagna

Lionrock è una vecchia conoscenza in Italia: la società finanziaria è azionista dell’Inter FC nella prima fase della proprietà Suning. Il fondo di Daniel Tseung e Tom Pitts ha rilevato il 30% del club di calcio milanese, comprando la quota residua dell’imprenditore indonesiano Erick Thohir, primo proprietario straniero della società italiana, per 150 milioni di euro.

Loading...

I dettagli dell’operazione

Lionrock Capital, private equity nato nel 2011, ha concordato di rilevare il 100% di Haglöfs dalla multinazionale nipponica Asics Corporation. Fondata nel 1914 da Wiktor Haglof, l’azienda è un rinomato marchio di attrezzature per attività sportive che progetta, sviluppa e commercializza abbigliamento, calzature e attrezzi venduti in 28 paesi. Con sede a Bromma, in Svezia, Haglofs era stata comprata da ASICS dal 2010. Nel portafoglio di Lionrock c’è stata anche la casa inglese di calzature Clark’s, famosa per le “polacchine”.