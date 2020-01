Lutto nel basket: Kobe Bryant morto in un incidente di elicottero in California. Cinque vittime L’ex star dell’Nba era a bordo di un velivolo nella località di Calabasas, a 50 chilometri da Los Angeles

Lutto nel mondo del basket. Morto in un incidente Kobe Bryant Photo by Robyn BECK / AFP

1' di lettura

La star della Nba Kobe Bryant è morto in un incidente di elicottero in California, nella contea di Los Angeles. Lo riportano prima il sito Tmz, poi il Los Angeles Times e la Cnn. La conferma è poi arrivata dal comune di Calabasas, dove è avvenuto lo schianto, a circa 50 chilometri da Los Angeles. Secondo il sito americano, Bryant era alla guida dell’elicottero Sikorsky S-76. Lo sceriffo della contea di Los Angeles conferma la morte di 5 persone senza però identificare le vittime. Alcuni scatti mostrano una lunga colonna di fumo in una zona collinosa della contea di Los Angeles, in una giornata nebbiosa.

Il fumo sollevato dal relitto dell’elicottero caduto sulle colline della contea di Los Angeles

Nato a Philadelphia nel 1978, da bambino aveva vissuto in Italia (a Reggio Emilia e poi Reggio Calabria) dove suo padre militava nella serie A1 del campionato di basket.

Kobe Bryant usava spesso l’elicottero nei suoi spostamenti. È stato uno dei più grandi giocatori dell’Nba: con i Los Angeles Lakers ha vinto 5 titoli. Lascia 4 figli, l’ultimo (Capri) di soli 7 mesi.



Nel 2018, ha vinto un Oscar insieme al regista Glen Keane per il cortometraggio animato “Dear Basketball”. Proprio ieri sera, Laker LeBron James ha superato Bryant per il terzo posto nella classifica dei punteggi di tutti i tempi della NBA.

PER APPROFONDIRE