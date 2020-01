L’export accelera con un +7,8%. Il mercato interno non riparte L'abbigliamento maschile ha chiuso l'anno con risultati sorprendenti all'estero. Pitti Uomo si aggiorna rimanendo fiera di riferimento globale per affrontare il nuovo scenario di Silvia Pieraccini

Il mercato della moda cambia, i tempi si comprimono, le esportazioni crescono e i multimarca italiani diminuiscono, insieme con i buyer che frequentano le fiere. Dall’alto del podio Pitti Uomo - il più importante salone al mondo di moda maschile, dal 7 al 10 gennaio alla Fortezza da Basso di Firenze - non può stare fermo, obbligato a muoversi verso il futuro per tener fede al ruolo di acceleratore di novità e precursore di strategie aziendali, oltre che di termometro del mercato.

Due sono gli “aggiornamenti” di questa edizione, la 97esima che presenta le collezioni per l’autunno-inverno 2020-2021 di 1.200 marchi per il 45% esteri (con un tasso di rotazione del 22%), organizzata come sempre dalla società fiorentina Pitti Immagine. Tra gli eventi quelli firmati Jil Sander, Stefano Pilati, Telfar, Brioni, K-Way.

La prima novità guarda ai contenuti-moda, e in particolare al formale che rappresenta il “cuore” del Pitti Uomo, il terreno in cui il salone affonda le proprie radici: «Oggi c’è grande attenzione alle capacità di rigenerarsi dell’abbigliamento formale – spiega il direttore generale di Pitti Immagine, Agostino Poletto – per questo abbiamo deciso di rappresentare il “nuovo formale” in modo originale: non tanto attraverso gli stand degli espositori, ma con un evento-sfilata che coinvolgerà una ventina di marchi e si svolgerà alla Fortezza, di fronte al padiglione centrale». Otherwise formal è solo il primo passo di un percorso che proseguirà nei prossimi anni. «È un modo diverso per far vivere la manifestazione al di là delle sezioni espositive – aggiunge Poletto – che contribuisce ad animare la Fortezza e mette in movimento la fiera per ampliarne e modificarne l’identità».

La seconda novità – che ugualmente punta ad arricchire l’offerta della Fortezza, dopo le edizioni passate che facevano leva sugli eventi fuori-fiera – è uno spazio (il Lyceum) battezzato Reflections dedicato non all’abbigliamento ma alle idee, alle parole, alle riflessioni e alle installazioni su sostenibilità, eco-design e eco-retail. Non dunque un’area sulla moda sostenibile, di cui oggi tutti parlano, ma un’offerta ai visitatori del Pitti Uomo di strumenti variegati per affrontare i nuovi scenari: spunti per realizzare negozi con materiali riciclati, esperienze green vissute da professionisti apparentemente lontani come l’archeologo o l’astrofisica, conversazioni su tecnologia, robotica, musica.

In questo modo il Pitti Uomo si rinnova ancora, rimanendo radicato sempre (e solo) a Firenze. Mentre settori come tessile, pelle, oro e mobile hanno scelto da tempo di andare in trasferta fieristica a Shanghai, Londra, New York o Dubai, Pitti Uomo non ha alcuna intenzione di replicarsi altrove. «Il nostro obiettivo resta quello di essere sempre più internazionali ma restando a Firenze – spiega Claudio Marenzi, presidente di Pitti Immagine – e attirando qui espositori e compratori da tutto il mondo, sempre mantenendo la barra puntata sull’eccellenza».