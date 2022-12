L’export agroalimentare dei distretti italiani in crescita del 15%

Ascolta la versione audio dell'articolo

Le esportazioni dei distretti agro-alimentari continuano a crescere anche nel primo semestre del 2022. Secondo l’analisi periodica della direzione studi e ricerche di Intesa Sanpaolo, i 51 distretti monitorati hanno totalizzato quasi 12,5 miliardi di export nel primo semestre del 2022, il 15% in più del 2021 e il 32,1% in più rispetto allo stesso periodo del 2019.

I rincari energetici e le tensioni geopolitiche non sembrano dunque avere effetti sulle vendite oltreconfine dei prodotti agroalimentari italiani. Nel complesso, l’evoluzione riflette quella dell’export agroalimentare italiano nel suo complesso che, dopo il record del 2021 (oltre 50 miliardi di euro di esportazioni) segna nel primo semestre del 2022 una crescita del 18,9%. Il risultato risente comunque in parte della dinamica inflattiva: l’indice dei prezzi praticati sul mercato estero dall’industria alimentare italiana è cresciuto infatti nel primo semestre del 2022 del 10,8% rispetto allo stesso periodo del 2021, con punte del 22% per oli e grassi, mentre per le bevande l’incremento è stato più contenuto (+3,9% in media e +4,1% per i vini).