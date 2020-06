L’export alimentare tiene, l’import cala: a tavola vince il made in Italy

«La nuova tendenza degli italiani a prediligere prodotti di origina nazionale è un fenomeno importante per il rilancio del mercato interno che va sostenuto mettendo finalmente in trasparenza l'origine di tutti i prodotti in commercio», ha affermato il presidente della Coldiretti Ettore Prandini nel sottolineare che «occorre però sostenere anche le esportazioni sui mercati esteri con un piano straordinario di internazionalizzazione con la creazione di nuovi canali e una massiccia campagna di comunicazione per le produzioni 100% Made in Italy e per l'Italia a partire da quei paesi dai quali i flussi di arrivo sono storicamente più consistenti».