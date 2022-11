L’export di cosmetica riparte e si rafforza nelle aree extra-europee

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Con un valore della produzione di 13,1 miliardi di euro si prevede un trend in netta ripresa per il settore della cosmetica considerando che, secondo le previsioni di chiusura d’anno di Cosmetica Italia, a questo fatturato corrisponde una crescita del 10,7% rispetto al 2021 e dell’8,3% rispetto al 2019, pre-crisi Covid. Un segnale incoraggiante che fa ben sperare anche per il 2023 con un ulteriore incremento del 7,1% nonostante le incertezze inflattive e geopolitiche e la crisi energetica.

In questo scenario il dato più significativo è relativo all’export di prodotti di bellezza made in Italy che mette a segno una crescita del 15,2% rispetto all’anno passato per un valore di 5,6 miliardi, superando i livelli prepandemia come dimostra l’incremento del 12,1% rispetto al 2019 e con una stima di un ulteriore rimbalzo del 9,5% nel 2023.

Primo Paese per esportazioni di cosmetica italiana sono gli Stati Uniti - grazie all’indebolimento dell’euro nei confronti del dollaro - che, con un valore di 330 milioni in aumento del 44,1% (nel primo semestre 2022), scalzano dalla prima posizione la Francia, importatore storico da 297 milioni (+13,6%). Al terzo posto la Germania (231 milioni) che, però, cede lo 0,6%, seguita da Spagna (162 milioni, +26,2%), Paesi Bassi (143 milioni, +26,6%), Regno Unito (141 milioni, +16,3%), Polonia (115 milioni, +32,6%). Più alto di tutti il recupero della Cina che sale dell’85,9% con 80 milioni, posizionandosi al decimo posto della classifica dei Paesi importatori di bellezza made in Italy, al +54,6% degli Emirati Arabi, ottavi con 113 milioni. In netto calo (-30,4%), invece, Hong Kong, nono con 108 milioni, penalizzato da effetti pandemici protratti.

Le destinazioni extra-europee sono i mercati più dinamici come dimostra il peso a valore dei flussi commerciali di cosmetici al di fuori dei confini europei che ha acquisito nell’arco di venti anni quasi dieci punti percentuali (pesavano il 30% del totale export cosmetico italiano nel mondo nel 2001, passando nei primi sei mesi del 2022 a oltre il 39%). Tra gli sbocchi più interessanti per l’industria beauty italiana ci sono il cosiddetto Asean e l’India (si veda articolo sotto): quest’ultima è il sesto Paese per consumo di cosmetici a livello mondiale con un valore di quasi 12 miliardi di euro - concentrati per quasi la metà tra prodotti per l’igiene del corpo e per la cura dei capelli - e negli ultimi dieci anni la crescita degli acquisti è più che raddoppiata.

Quanto al Sud Est asiatico - a Bangkok a settembre si è svolta la prima edizione di Cosmoprof Cbe Asean - l’export cosmetico italiano verso quest’area supera i 76 milioni di euro. Un valore che ha registrato una ripresa di quasi due punti percentuali nel 2021, dopo la marcata contrazione del 2020 a seguito della pandemia. All’interno di questo mercato, che comprende Birmania, Brunei, Cambogia, Filippine, Indonesia, Laos, Malesia, Singapore, Tailandia e Vietnam, Singapore si attesta come principale destinazione con oltre 54 milioni di euro (oltre +4% rispetto al 2020); seguono Vietnam (8 milioni di euro) e Malesia (4,5 milioni di euro).