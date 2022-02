L'export in Germania cresciuto del 19% nel 2021

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il principale mercato di destinazione delle esportazioni italiane, la Germania, è ripartito con vigore dopo la crisi del 2020, l’anno dei lockdown.

Nei primi dieci mesi del 2021, il dato complessivo di export ha superato lo stesso periodo del 2019: in Germania sono state vendute merci prodotte in Italia per 55,4 miliardi di euro, contro i 46,3 del 2020 mettendo a segno un incremento di oltre il 19 per cento. L’export complessivo dell’intero anno 2020, del resto, aveva registrato un calo dell’1,8% a 55,7 miliardi di euro. Ma la performance di gennaio-ottobre 2021 ha superato anche quella del 2019 quando le esportazioni avevano avuto un valore di 49,6 miliardi.

Il 2021 quindi ha visto una ripresa oltre le attese, che ha confermato la Germania come primo mercato di sbocco per le imprese italiane, con chimica, metalli e apparecchi elettrici sul podio delle categorie merceologiche.

Tutti i principali settori sono in crescita non solo rispetto al 2020, ma anche rispetto al 2019 e il bilancio parziale del 2021 conferma che sono stati superati i livelli pre-crisi. E a questo punto la previsione della Camera di commercio italo-germanica (Ahk) è che anche il dato complessivo dell’anno scorso mostri un incremento rispetto ai valori pre-pandemici. L’unico settore rimasto in linea con il 2019 (dove non c’è stato un superamento) è quello dei macchinari, ma è appunto quasi identico alla performance pre-crisi.

«I dati in nostro possesso per il 2021 mostrano chiaramente come l’anno appena passato abbia visto una buona ripresa degli scambi italo-tedeschi» commenta Jörg Buck, consigliere delegato di Ahk. «In questo senso, la ripresa si dimostra essere non tanto l’effetto di un rimbalzo fisiologico, quanto piuttosto l’espressione di legami storici, strutturali e consolidati tra i nostri Paesi. Tutti i settori centrali dell’interscambio tra Roma e Berlino, infatti, si attestano su livelli simili a quelli pre-crisi, e non mancano addirittura settori che superano i dati del 2019. Tra le cause di ciò, c’è anche il rientro in Europa di alcune catene del valore, situazione che apre interessanti prospettive all’export italiano».