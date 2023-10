L’export italiano alla sfida dei mercati emergenti. Il ruolo chiave della formazione

Ai mercati emergenti più appetibili per le aziende italiane sarà dedicato un panel specifico nel quale interverranno Beata Javorcik, Chief Economist, European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), Paolo Bazzoni, Presidente Camera di Commercio Italiana in Cina, Stefano Bellucci, Responsabile Servizio Global Transaction Banking BPER Banca, Fabrizio Fontana, Membro Board e Global Communication Director Fontana Gruppo, Graziano Messana, Presidente Camera di Commercio Italiana di San Paolo del Brasile, Giuliano Noci, Prorettore Polo Territoriale Cinese Politecnico di Milano, Alessandro Terzulli, Chief Economist SACE.

Del tema “La semplificazione fiscale a livello europeo per favorire la crescita all’estero” discuteranno Roberto Liscia, Presidente Consorzio Netcomm, Maria Antonietta Orlando, Owner Remo Sartori, mentre un tema strategico come “l’Intelligenza Artificiale e l’High Tech cambiano il Business” sarà oggetto di discussione tra Cecilia Bonefeld-Dahl, Director-General DigitalEurope, Massimiliano Baga, Chief Information Officer BPER Banca, Alessandra Luksch, Direttrice Osservatorio Digital Transformation Academy e Osservatorio StartupThinking, Politecnico di Milano, Matteo Mille, Chief Marketing and Operation Officer Microsoft Italia, Valeria Sandei, CEO Almawave, Raffaele Savi, Global Head of BlackRock Systematic.

Il tema della formazione, al quale è collegato il recente progetto del Governo per il liceo del Made in Italy, sarà oggetto dell’ultimo tavolo, con la presentazione della certificazione “Made in Italy”, importante progetto di qualificazione dedicato alle aziende 100% tricolori e promosso da Il Sole 24 Ore e Confindustria, che sarà illustrato da Raffaele Langella, Direttore Affari Internazionali Confindustria, Eraldo Minella, Direttore Generale Servizi Professionali e Formazione Gruppo 24 Ore, e Luigi Riva, Presidente Assoconsult.

Main Partner dell’edizione 2023 del Made in Italy Summit organizzato dal Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 sono Amazon, BCG, BlackRock, Bper Banca, Enel, Fontana Gruppo, Illimity, Mundys, SACE, Simest, Unicredit. Official Partner sono Accenture, AICE, Go International, Axpo, Fondazione Fiera Milano. Event Partner è il Gruppo Unipol. In collaborazione con Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e ITA-ICE e con il patrocinio di Assocamerestero.