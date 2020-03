L’export non basta per evitare il rischio della crescita zero Il nuovo governo regionale sarà davanti al solito dilemma: spingere le imprese competitive o i territori in ritardo. Il nodo delle infrastrutture e la spinta degli investimenti esteri di Silvia Pieraccini

Il tram Sirio prodotto negli stabilimenti Hitachi Rail di Pistoia e in funzione a Firenze

Presa tutta insieme, l’economia toscana soffre delle difficoltà comuni a gran parte delle regioni italiane più sviluppate, tanto più adesso con gli effetti del coronavirus che si allungano sul turismo e sull’export. Il 2020 sarà un anno con una crescita vicina allo zero, che segue un 2019 modesto (+0,5% il Pil regionale stimato dall’Irpet, “salvato” ancora una volta dalle esportazioni) anche sul fronte dell’occupazione.

Eppure le statistiche nascondono settori, territori e aziende brillanti, che stanno correndo a ritmi sostenuti e che investono, assumono, crescono. I settori manifatturieri più dinamici sono la farmaceutica, la pelletteria, la carta, anche se sulla pelle, così come sull’intera industria della moda di lusso, l’effetto-coronavirus rischia di farsi sentire con forza a causa della contrazione dello shopping degli asiatici. Ad andare meglio è l’area interna della Toscana, mentre le difficoltà restano sulla Costa, nelle province di Massa-Carrara, Livorno e Grosseto, e sono legate alla siderurgia, all’automotive e, più in generale, alla scarsa presenza di manifattura di qualità.

In questo scenario, che da tempo viene indicato come quello delle due Toscane (o tre, se si considerano i territori periferici), si annida il Grande dilemma (economico) del governo regionale che verrà eletto a maggio. «Se hai poca acqua, puoi decidere di bagnare il terreno arido oppure di innaffiare quello fertile», dice il direttore dell’Irpet, Stefano Casini Benvenuti. Fuor di metafora, il futuro governatore - che prenderà il posto di Enrico Rossi (non più rieleggibile), per dieci anni presidente dopo essere stato per un altro decennio assessore regionale alla Sanità - potrà scegliere di concentrare le risorse sui comparti e sulle aziende più performanti, provando a costruire un ambiente (ancora più) favorevole al loro sviluppo e sperando che queste trainino così pezzi di filiere e realtà più piccole e meno strutturate; oppure potrà preferire una sorta di finanziamento “a pioggia”, che abbraccia anche i territori e i settori più deboli e meno agganciati alle traiettorie di crescita, per tentare di farli emergere, rinforzare, sviluppare. È un bivio strategico, da cui può dipendere il futuro della Toscana.

L’attuale governo regionale aveva tentato di imboccare la prima strada, allargando i fondi europei (per la prima volta) alle grandi aziende e finanziando solo le imprese “dinamiche”. La strategia è stata abbozzata ma non è andata fino in fondo.

Sul tavolo restano nodi atavici, a partire da quello delle infrastrutture con la stazione fiorentina dell’Alta velocità ancora da costruire, la pista dell’aeroporto di Firenze da allungare, il Corridoio tirrenico Livorno-Civitavecchia da completare così come la Due Mari Grosseto-Fano, l’ampliamento a mare del porto di Livorno, la cosiddetta Darsena Europa, da costruire. Ma restano anche nodi come la formazione professionale, con la necessità di avvicinare il mondo del lavoro alla scuola e all’Università e di progettare percorsi utili a soddisfare i bisogni professionali delle aziende (anche di quelle che hanno investito nell’industria 4.0 e che hanno bisogno di adeguare le competenze dei lavoratori), o quello dei rifiuti urbani e industriali, con gli impianti rimasti al palo e i costi (per cittadini e aziende) che salgono, o ancora il decollo “industriale” dell’economia circolare.