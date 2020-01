L’export di orologi archivia il 2019 in positivo Nonostante la lenta crescita economica mondiale e la forza del franco svizzero che non facilita le vendite all'estero, le esportazioni hanno toccato i 21,68 mld di franchi, +2,4% di Lino Terlizzi

(Dieter Hawlan - stock.adobe.com)

2' di lettura

L'export di orologi svizzeri ha chiuso il 2019 con il segno positivo, superando gli ostacoli posti da una crescita economica mondiale dal passo lento e da una forza del franco che non facilita le vendite all'estero. Nell'anno appena chiuso le esportazioni di segnatempo elvetici hanno toccato i 21,68 miliardi di franchi (20,30 miliardi di euro al cambio attuale), il 2,4% in più rispetto a fine 2018. Nel solo mese di dicembre, l'export rossocrociato è stato di 1,72 miliardi di franchi (1,61 miliardi di euro), il 5,8% in più rispetto allo stesso mese del 2018.



Il polo elvetico degli orologi rappresenta oltre la metà del fatturato mondiale del settore ed esporta oltre il 90% di quanto produce, i dati della Federazione dell'industria orologiera svizzera (Fh) sull'export sono quindi un indicatore rilevante.

L'aumento, seppur contenuto, delle esportazioni elvetiche nel 2019 è significativo anche perché è stato ottenuto nonostante gli effetti economici delle turbolenze politiche a Hong Kong, che è il maggior mercato mondiale nel settore e che ha registrato una chiara contrazione. Gli Usa, la Cina, altri mercati asiatici hanno controbilanciato la discesa di Hong Kong; i principali mercati europei sono saliti solo di poco, l'Italia ha accusato una leggera flessione.



Questo l'andamento dei dieci maggiori mercati nell'intero 2019: Hong Kong -11,4%, Stati Uniti +8,6%, Cina +16,1%, Giappone +19,9%, Regno Unito +10,8%, Singapore +14,6%, Germania +0,2%, Francia +0,2%, Italia -4,2%, Emirati arabi uniti +2,4%.



Nel solo dicembre, mese importante anche perché comprende le vendite natalizie, queste sono state le variazioni percentuali per la top ten dei mercati: Cina +49,4%, Stati Uniti +9,5%, Hong Kong -20,7%, Giappone +1,8%, Singapore +25,1%, Francia +27,2%, Regno Unito -4,3%, Emirati arabi uniti +11,8%, Germania +6,3%, Italia -5,5%. A permettere l'avanzata nel mese sono stati soprattutto il forte incremento della Cina, un giorno lavorativo in più e un effetto statistico leggermente positivo (l'anno scorso in dicembre l'export aveva registrato una lieve frenata).