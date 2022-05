L’export spinge la moda italiana oltre i livelli pre pandemia

Dai costi ai pagamenti bloccati: richieste d’aiuto al governo

Tra le richieste di aiuto al governo da parte delle aziende di moda c’è anche quella di semplificare le procedure per incassare pagamenti dalla Russia per prodotti il cui costo è inferiore a 300 euro oppure acquistati prima dell’entrata in vigore delle sanzioni, ma non ancora saldati: «Attualmente sono bloccati e questo sta mettendo in difficoltà molte Pmi», dice Capasa. Il presidente di Ice-Agenzia Carlo Ferro, invece, ha annunciato lo stanziamento (insieme al ministero degli Esteri) di 15 milioni di euro per le aziende molto esposte in Russia e Ucraina. C’è poi il tema dei lockdown in Cina, un altro nodo da sciogliere per capire se il settore potrà rispettare le previsioni di crescita.

La moda uomo torna in presenza

Intanto la fashion week uomo torna a portare una ventata di ottimismo con 66 eventi di cui 61 in presenza, tra debutti e ritorni (Moschino, Versace): un segnale forte di come Milano voglia mantenere la propria leadership internazionale nel settore moda. Un obiettivo condiviso con l’amministrazione comunale: «In questo momento bisogna fare squadra –ha detto Alessia Cappello, assessora allo Sviluppo economico e politiche del lavoro – lavorando su tematiche come artigianalità, sostenibilità, valorizzazione del talento sia degli emergenti sia delle donne».

Il calendario si aprirà venerdi 17 al pomeriggio - «Ci dobbiamo ricordare che la settimana della moda uomo comincia a Firenze, a Pitti, e quindi abbiamo schedulato gli appuntamenti in modo da prendere da loro il testimone, per poi passarlo a Parigi» - con la presentazione di Kiton (in una nuova location) e la sfilata di DSquared2. L’ultimo show live sarà quello di Zegna, in programma lunedi sera nella cornice unica dell’Oasi Zegna. Martedi mattina, invece, sarà dedicata agli show digitali: «Abbiamo deciso di concentrarli in un’unica mattinata su richiesta degli operatori: destreggiarsi tra show in streaming e in presenza, infatti, non era semplice». Pochi gli show co-ed, per tornare a dare piena visibilità a un settore come la moda uomo che rappresenta un asset importantissimo per il settore fashion italiano.