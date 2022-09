L’export tiene nonostante Covid e crisi ucraina: +22,4% nel primo semestre 2022

Si riduce l’avanzo commerciale

Infine, la quota di mercato dell’Italia sulle esportazioni mondiali di beni nel 2021 (2,71%) è leggermente inferiore rispetto all’anno precedente (2,82%). La riduzione dell’avanzo commerciale (44,2 miliardi di euro) rispetto al 2020 riflette la crescita del disavanzo del comparto energia. Al netto di questa componente, infatti, il surplus sfiora i 90 miliardi, in aumento rispetto agli 86 dell'anno precedente.

Di Maio: a disposizione strumenti a sostegno dell’internazionalizzazione

«Nella cornice del Patto per l’Export varato due anni fa per sostenere le imprese durante la fase più critica dell’emergenza pandemica, la Farnesina ha messo a disposizione un ampio ventaglio di strumenti a sostegno all’internazionalizzazione delle nostre aziende», sottolinea il ministro degli Affari esteri Luigi Di Maio. Carlo Ferro, presidente di ICE Agenzia, pone invece l’accento sul fatto che «in un contesto particolarmente difficile per l’economia del nostro Paese, l’export continua la sua crescita e lo dicono i dati. Questi numeri, tuttavia, vanno letti con la consapevolezza del ritorno dell'inflazione come problema strutturale dell'economia globale».