L’export traina i conti di Culti Milano

La Francia - da tempo mercato autorevole di Bakel - diventerà nel secondo semestre protagonista di un intensa attività di comunicazione che farà leva su Le Bon Marché, significativa realtà dello shopping del lusso internazionale.

Scent Company, da oltre 20 anni protagonista del mondo fragranze customized, autore nel segmento marketing dell'aspetto esperienziale, come quello olfattivo, a partire dal primo semestre 2022 ha confermato una collaborazione strategica con il gruppo.

«Abbiamo registrato una sostenuta crescita nel corso del primo semestre del 2022 di tutti i business del guppo rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente – conferma Pierpaolo Manes, amministratore delegato del gruppo -. I macro-indicatori sia commerciali che reddituali suggeriscono dati positivi per la chiusura del 2022. Nonostante i primi mesi dell'anno in corso siano stati caratterizzati da incertezze macroeconomiche mondiali che hanno rallentato in parte alcuni mercati, siamo confidenti in un riallineamento nei prossimi mesi».

«Per quanto riguarda le società del gruppo - conclude l’ad -, Culti Milano sta vivendo un momento di grande interesse ed espansione soprattutto sui mercati internazionali. Nella seconda parte dell'anno verranno inaugurate le due nuove Culti House internazionali: Hong Kong e Kuwait City, frutto dell'attuazione di un long term plan del marchio capace di consolidare la propria presenza sui mercati internazionali. Scent Company con formule sinergiche ha consolidato collaborazioni con la divisione olfattiva di Culti Milano, capitalizzando il grande know how del brand in tema di fragranze. Bakel, detentore dell’Innovation Research Award di Cosmofarma 2022 è riconosciuto come un brand di skincare in cui ricerca, efficacia, sostenibilità e sicurezza si concretizzano per una cosmetica innovativa antesignana del fenomeno clean, valori che ci permettono di conquistare i nuovi mercati con strategie commerciali Dtc».

Culti Milano ha recentemente inaugurato la nuova sede milanese, realizzata in un'area di nuova generazione : uno spazio multifunzionale che accoglie uffici commerciali e amministrativi della capo gruppo, a conferma che il mondo delle fragranze, del benessere e della bellezza nasce da Milano per espandersi su nuovi mercati.