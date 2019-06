L’export vale quasi il 90%, accelera il Nord Europa

Per l’azienda veneta, l’ispirazione maschile resta centrale, con il menswear che incide per circa il 50% del business di Parajumpers, mentre il resto fa capo a donna e collezione bambino. I mercati europei restano l’area di riferimento per i prodotti Parajampers che esportano circa il 90%. In prima fila i paesi del Nord Europa come la Scandinavia, accanto a Francia, Germania, Olanda e Regno Unito, mercato in forte espansione.

La proposta per la primavera-estate, che in linea di massima rappresenta un quarto del venduto dell’azienda, punta ad ampliare la gamma di prodotti.