L’Fmi alza le stime del Pil per l’Italia, ma restano le incertezze

La spesa per affrontare lo shock della pandemia e assicurare la ripresa dovrebbe essere «accompagnata da un piano credibile per ancorare una significativa - anche se graduale - riduzione del debito una volta che la ripresa si sia consolidata». Servono quindi, come più volte ricordato dal Fondo, riforme per aumentare il potenziale di crescita economica e per rafforzare l’efficienza della spesa del Governo e del sistema di imposizione fiscale.

L’Italia, sottolinea il Fondo, resta esposta al rischio rappresentato dall’aumento dei tassi di interesse a lungo termine negli Stati Uniti, che potrebbe far rialzare i tassi reali europei e italiani più rapidamente di quanto giustificato dalla bassa inflazione sottostante e dal persistente eccesso di capacità.

La capacità di credito delle banche, avvisa ancora il Fondo, potrebbe indebolirsi una volta terminate le misure temporanee di sostegno, «ma mantenere il flusso di credito alle imprese con buone prospettive è essenziale per sostenere la ripresa».