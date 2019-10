Fmi: crescita mondiale mai così bassa dalla crisi del 2008. Giù le stime dell’Italia Il Fondo monetario taglia le stime sul Pil mondiale: colpa delle tensioni commerciali. Tagliate anche stime italiane: 0 nel 2019 e +0,5% nel 2020. E senza le politiche monetarie espansive delle maggiori banche centrali, la crescita sarebbe stata dello 0,5% più bassa di Gianluca Di Donfrancesco

Gita Gopinath, capo economista dell'Fmi

L’economia mondiale paga il prezzo della guerra dei dazi e la sua crescita si fermerà al 3% nel 2019, lo 0,2% in meno rispetto a quanto previsto a luglio e ai minimi dalla grande crisi del 2008-09. La ripresa attesa per il 2020 resta «precaria», ferma al 3,4%. E senza le politiche monetarie espansive delle banche centrali, «la crescita mondiale sarebbe dello 0,5% più bassa sia nel 2019 che nel 2020». È il verdetto World Economic Outlook 2019 (Weo) dell’Fmi, presentato a Washington martedì 15 ottobre, in apertura dei meeting annuali del Fondo monetario e della Banca mondiale. Il titolo del rapporto dice tutto: «Manifattura globale in calo, barriere commerciali in salita».

L’Fmi procede così al quarto taglio delle previsioni di crescita mondiale da ottobre del 2018, quando l’istituto ancora stimava un aumento del Pil del 3,7%, ma cominciava già a segnalare nubi all’orizzonte. Da allora, molto di quanto il Fondo temeva si è avverato e nuove tariffe Usa sono in arrivo il 18 ottobre contro l’Europa per il caso Airbus, mentre Washington e Pechino provano a dare sostanza alla fragile e limitata tregua raggiunta la scorsa settimana, che ha almeno permesso di disinnescare un’altra raffica di dazi in programma proprio per oggi.

E sarebbe potuto andare peggio. Le politiche monetarie espansive attuate quasi simultaneamente nei Paesi avanzati e in quelli emergenti», sottolinea il Fondo, hanno «aiutato a contenere l’impatto delle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina, che secondo le stime ridurranno il Pil mondiale dello 0,8% entro il 2020».

