L’Haggerty Museum of Art e il MOWA bellissimi

Tornati in città, si raggiunge il Museo americano dell’Olocausto Nero fondato nel 1988 in un piccolo negozio dal dottor James Cameron, unico sopravvissuto a un orrido linciaggio. Trasferito successivamente in un sede più ampia, questo complesso raccoglie documenti e testimonianze preziose per comprendere quanto lunga e non ancora interamente tracciata sia la strada per abbattere definitivamente la discriminazione razziale negli USA. I centri espositivi sono davvero tanti in questa città assai colta: ad esempio, all’Haggerty Museum of Art che si trova nel campus della Marquette University, adesso si possono vedere da vicino le pagine scritte da J.R.R. Tolkien nella mostra L’Arte del Manoscritto, mentre più bizzarro, corrosivo e ironico si presenta il Photoverse Selfie Museum in cui i creativi studenti del Milwaukee Institute of Art & Design si sono davvero sbizzarriti nel mettersi in posa. invece lungo il fiume Milwaukee a West Bend si fa decisamente notare il MOWA che ha un forma triangolare e ospita cinque gallerie di collezioni permanenti e due per quelle temporanee.



