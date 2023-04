Ascolta la versione audio dell'articolo

Nonostante le tensioni geopolitiche, lo shock energetico e l'inflazione galoppante, nell'ultimo biennio l'economia ha continuato a crescere e il mercato del lavoro è tornato ad accelerare. In quest'ambito l'Italia deve però fare i conti, ancor più di altri Paesi europei, con il paradosso del mismatch, il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro, che non accenna a diminuire. Da un lato perché per le aziende è sempre più difficile trovare figure professionali adeguate alle proprie esigenze, e dall'altro perché la domanda e l'offerta spesso non riescono a incontrarsi. E così, secondo un recente studio, ogni 100 disoccupati in meno ci sono mediamente 24 posti vacanti in più che le imprese non riescono a coprire.





L’headhunting diventa una scienza esatta per aziende e candidati

In questo scenario assume sempre maggiore rilevanza il fenomeno del recruiting, che non a caso negli ultimi anni ha visto una grande crescita: secondo un rapporto Deloitte, il 73% degli alti dirigenti d'azienda ritiene che nei prossimi tre anni la carenza di talenti da inserire in organico continuerà a frenare lo sviluppo, e per questo, per trovare i profili adeguati alle proprie esigenze, le aziende si affidano sempre più spesso ad agenzie di “cacciatori di teste”. Tra le quali spicca per innovazione e per risultati Reverse che, fondata nel 2017, ha iniziato a operare in Italia ma si è rapidamente espansa anche in Francia, Spagna e Germania, arrivando nel 2022 a un fatturato di oltre 10 milioni di euro.



Un successo, quello di Reverse nel panorama dell'headhunting, dovuto a un approccio differente che inizia già dal nome, che racconta il desiderio di “invertire la tendenza” nel mondo dell'HR mettendo al centro, per la prima volta, non solo le necessità dell'azienda ma anche quelle del candidato, sempre più rilevante nelle nuove dinamiche del mondo del lavoro: l'obiettivo è quello di far ottenere alle aziende un permanent placement, approccio win-win possibile solo se entrambe le parti, azienda e candidati, sono reciprocamente soddisfatte.

Per arrivare al risultato, Reverse si serve di un approccio scientifico all'headhunting, capace di bilanciare tecnologia, analisi dei dati e componente umana grazie a una serie di strumenti altamente innovativi. A partire dal Recruiting Collaborativo®, che applica al recruiting il modello di business collaborativo introducendo la figura dello Scout, un professionista della stessa area professionale del candidato (ma con maggiore seniority) capace di dialogare con lui e di valutare le sue capacità, le sue potenzialità e le sue aspettative.



Quindi, non meno importante, l'utilizzo avanzato dei dati: i big data ormai permeano qualunque settore, ma spesso non si ha la capacità di analizzarli. La forza di Reverse è quella di essere capace di tracciarli e di rappresentarli in modo visivo grazie a software sviluppati internamente per portare un reale valore all'azienda, estraendo informazioni fondamentali. Ad esempio: perché i candidati rifiutano un'offerta? La risposta dell'azienda alle candidature è sufficientemente veloce o rischia di perdere occasioni di attrarre talenti?



Non per ultimo, l'altro punto di forza di Reverse: l'utilizzo della tecnologia abbinata alla componente umana. Perché se da un lato i software progettati internamente dal Laboratorio HR e dal team IT hanno un ruolo chiave nel processo di recruiting di Reverse, dall'altro resta fondamentale la capacità di relazioni umane. Se infatti l'utilizzo di software consente di far evolvere continuamente i processi di selezione in base alle dinamiche e alle richieste del mercato, sono le capacità umane che fanno la differenza per arrivare a un match perfetto tra azienda e candidato.

Solo così l'headhunting diventa una scienza esatta, al servizio di chi, PMI o grandi imprese, sia alla ricerca di figure di middle e top management o di profili altamente specializzati, sempre più rari sul mercato. Con la certezza di arrivare all'assunzione (o alle assunzioni, in caso di ampi volumi di ricerca) in tempi rapidi e con modalità scientifiche attraverso un servizio altamente personalizzabile, sia in Italia che all'estero. E con la garanzia di poter essere competitivi sul mercato del lavoro per riuscire ad acquisire i migliori candidati del settore.

