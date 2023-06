L’Hiv dimenticato, più di 30mila persone sono positive e non sanno di esserlo

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Più di 30mila persone in Italia non sanno di essere persone con Hiv e non accedono alle cure. Solo nel 2021 è aumentata la proporzione delle persone con nuova diagnosi di Aids che ignorava la propria sieropositività e ha scoperto di essere positiva nei sei mesi precedenti la diagnosi di Aids, passando dal 80,8% del 2020 all'83% del 2021. Pesa il silenzio anche mediatico intorno al virus e il conseguente sottodimensionamento del rischio soprattutto tra i giovanissimi. Per questo Anlaids Lazio ha deciso di far partire una nuova campagna di raccolta fondi per finanziare le attività di prevenzione all'infezione da Hiv - a cominciare dalle scuole - oltre che di lotta all'Aids e sostegno alle persone con Hiv.

Il silenzio intorno al virus e i rischi per i giovanissimi

Ad oggi non si può guarire dall'Hiv, ma esistono terapie che consentono a molti soggetti che hanno contratto il virus di vivere una vita piena e lunga, con aspettativa pari a quella di chiunque altro. La scarsa attenzione mediatica verso l'infezione ha contribuito alla circolazione di informazioni errate, soprattutto presso i giovani e giovanissimi, e ad un sottodimensionamento del rischio di trasmissione del virus e delle conseguenze della contrazione dello stesso Il silenzio intorno al virus comporta, in primo luogo, vivere rapporti sessuali non protetti, in particolare modo da parte dei ragazzi, e scarsa propensione a ricorrere al test. In questo contesto Anlaids Lazio si conferma un punto di riferimento per chi vuole accedere ai test, ricevere informazioni chiare sul tema e sostegno contro l'infezione. Stigma e discriminazioni sono infatti ancora oggi una delle maggiori sfide per le persone che vivono con l'infezione.

Le iniziative: dalle scuole ai test salivari fino allo psicologo

Sono diverse le iniziative che Anlaids Lazio vuole portare avanti nei prossimi mesi. Primo tra tutti c’è in particolare il «Progetto Scuole», la campagna di educazione, informazione e prevenzione rivolta agli Istituti Secondari di Secondo Grado della Regione Lazio tesa a realizzare incontri mirati da parte di un'equipe qualificata e che nell'anno scolastico che si sta concludendo ha coinvolto ben 10.300 studenti e 54 scuole tra Roma, Latina e Viterbo. Non solo, i fondi verranno impiegati per portare avanti diverse attività realizzate insieme con l'Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma, come il progetto «Facciamolo Rapido», che ha istituito un servizio di consulenza per l'accesso al test salivare direttamente presso la sede di Anlaids Lazio, o il piano di «Prevenzione&Ascolto» per uno spazio psicologico rivolto alle persone con diagnosi di Hiv.

Torna la Charity dinner per rilanciare la raccolta dei fondi

Proprio per rilanciare la raccolta fondi cruciale per sostenere le nuove iniziative questo giovedì a Roma nello splendido complesso monumentale delle Terme di Diocleziano è prevista la Charity Dinner, serata di gala per sostenere le attività dell'Associazione nazionale per la lotta contro l’Aids con la partecipazione speciale della cantante Emma Marrone, da sempre vicina alle tematiche sociali, insieme ad altri artisti. Tra i primi nomi confermati ci sono volti noti come Alessandro Preziosi, Riccardo Scamarcio, Claudia Gerini, Carlotta Antonelli, Giulia Bevilacqua, Sara Felderbaum, Coco Rebecca Edogamhe, Valeria Golino, Valeria Bilello e tanti altri. Il Gala Anlaids Lazio ritorna dunque a Roma dopo quattro anni con l'obiettivo chiaro di sensibilizzare tutti nei confronti dell'Hiv con campagne di comunicazione ad hoc e per sostenere l'Associazione nella concreta realizzazione di attività sul territorio