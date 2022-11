L’Hôtel de la Marine, luogo storico di memorie

Il museo Hôtel de la Marine è stato da poco riaperto al pubblico, dopo un restauro durato svariati anni e costato 130 milioni di euro. Si trova su Place de la Concorde ed ha un'alta valenza storica e culturale per alcuni eventi chiave della storia francese che si sono verificati proprio qui dal Settecento in avanti. Centrale e facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici, è un sito che ha una valenza multipla, non solo in qualità di museo ma come esempio di architettura classica. Fino al 1798 ospitava il Guardamobili della Corona (istituzione incaricata del mobilio del re che provvedeva alla manutenzione e alla fornitura di mobilia nelle residenze reali) prima di diventare, per oltre duecento anni, la sede del ministero della Marina. Quando la Marina lasciò l'edificio, la gestione di quest'ultimo venne affidata al Centre des Monuments Nationaux. Seguirono lavori di restauro di grande entità per consentire l'apertura del monumento al pubblico e riportare gli appartamenti degli intendenti del Guardamobili reale al loro splendore settecentesco. Oggi si può scegliere tra numerosi percorsi di visita che danno accesso agli appartamenti del 18° secolo riammobiliati, ai saloni di rappresentanza e alla loggia.

