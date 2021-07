L’Hotel Punta Tragara per dormire sopra i faraglioni di Capri

L'Hotel Punta Tragara inizialmente aveva il nomignolo di Stracasa. Glielo aveva affibbiato un secolo e un anno fa Emilio Errico Vismara, l'ingegnere lombardo che qui fece costruire la sua villa. A stregarlo furono i Faraglioni che si trovano proprio davanti ai vostri occhi, soprattutto se scegliete l'Art Suite: è una casa elegante e sfarzosa, dove lo stile dell'isola emerge con leggerezza e qualità. Dalla piscina, dalle stanze, si assiste allo show delle sculture in pietra iconiche di Capri, si vede la distesa del mare che si infuoca al tramonto. E poi da via Tragara, si prende Via Camerelle e si è praticamente in Piazzetta.

