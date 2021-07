L’Hotel Santa Caterina, fra famiglie e stile hollywoodiano

Un ascensore per accedere al mare. Le maioliche sorrentine e i mobili d'epoca per arredare le stanze, i terrazzamenti in legno per gli agrumi sotto i quali mangiare il pesce fresco. L'approdo dei motoscafi a bordo dei quali sbarcano spesso le star di Hollywood. La piscina a pelo d'acqua. Il Beach Club per mangiare il pesce fresco, il ristorante in terrazza al chiaro di luna. All'Hotel Santa Caterina di Amalfi ci si sente in paradiso: anche il profumo dei limoni, la vista delle barche dei pescatori illuminate dal chiaro di luna, la gentilezza del personale contribuiscono al fascino di questo hotel a gestione familiare da più di un secolo.

3/11 5/11 Menu