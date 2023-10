L’hub francese Hélios, cuore dell’innovazione Lvmh

Ascolta la versione audio dell'articolo

Creato nel 2013 a Saint-Jean-de-Braye in Francia, su 18mila metri quadrati con 250 ricercatori, Hélios di Lvmh Perfumes & Cosmetics, è uno dei più grandi centri di ricerca cosmetici d’Europa. Le oltre venti aree di studio, tra cui la biologia molecolare e cellulare, la chimica, la fisica, l’etnobotanica, l’analisi sensoriale, la formulazione, la tossicologia e l’istologia, si dedicano all’innovazione per i brand della divisione cosmetica del colosso francese del lusso (tra cui Dior, Guerlain e Givenchy) che nei primi nove mesi di quest’anno ha registrato ricavi per oltre 6 miliardi di euro in crescita del 12% rispetto allo stesso periodo del 2022 e pari a circa il 10% delle vendite totali del gruppo, che a settembre 2023 hanno raggiunto i 62,2 miliardi.

Collegato ad altri quattro centri a Parigi, Tokyo, Shanghai e Seoul, Hélios è un hub innovativo multidisciplinare con gruppi di ricerca dedicati alla scienza della pelle, ma anche allo studio di ingredienti attivi derivati dai fiori e allo sviluppo di formule. Come nel caso dell’ultimo lancio Prestige Le Nectar Premier di Dior risultato della scienza legata al cosiddetto reverse aging – la possibilità di invertire l’età biologica dell’organismo riportandola a uno stato strutturale e funzionale più giovane – unita alle proprietà della rosa di Granville, fiore che la maison cosmetica studia da vent’anni. Selezionata tra 40mila varietà per la sua resilienza e abbondanza di fiori, questo tipo di rosa ha un patrimonio genomico unico e una grande ricchezza molecolare da cui si ricavano ingredienti attivi biologicamente fino a quattro volte più efficaci dell’acido retinoico nel conferire un aspetto giovane alla pelle.

La ricerca Dior è andata avanti fino a raggiungere, quest’anno, l’obiettivo di bloccare il messaggio d’invecchiamento della pelle alla fonte, proprio grazie alla rosa di Granville, in particolare ai suoi primissimi germogli che nascono durante la primavera normanna e che attivano la prima fioritura dopo il letargo dell’inverno. Questi germogli, le roses premières, contengono una concentrazione doppia di fattori rigeneranti rispetto ai fiori. Il risultato dell’ultima invenzione, Le Nectar Premier, è un siero che combatte le tre dimensioni visibili dell’età: perdita di struttura, alterazione della grana, perdita di omogeneità.

Ancora innovazione, ancora fiori: i ricercatori Guerlain hanno sviluppato due nuovi estratti per l’idratazione, la nutrizione e la rigenerazione della pelle: Orchid oleo-concentrate – ad alta idratazione, che contribuisce al corretto funzionamento della barriera cutanea – e Orchid water – un nuovo ingrediente che favorisce la produzione, la raccolta e la ridistribuzione delle molecole d’acqua nei diversi strati dell’epidermide –, che arricchiscono la Rich Cream e la Essence-Lotion della linea Orchidée Impériale basata sui principi attivi dell’orchidea. Un fiore che la maison studia da 18 anni nel centro di ricerca dedicato, l’Orchidarium, composto da un Giardino sperimentale, a Ginevra, che raccoglie oltre 3mila esemplari per individuare quelli con la longevità cellulare più performante; un Laboratorio di ricerca di base, anch’esso a Ginevra, che si occupa di individuare, suddividere e analizzare le più potenti proprietà fitochimiche delle piante selezionate; e dalla Riserva esplorativa di TianZi, nel cuore della Cina, con cui Guerlain ha stretto una partnership nel 2008. Una riserva naturale nella quale la maison contribuisce a promuovere la policoltura e a salvaguardare le orchidee di questa regione ricca di biodiversità.