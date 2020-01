Fiat 500 e Panda diventano ibride leggere: ecco come sono fatte e quanto costano Le citycar Fiat ora montano motori mild hybrid. Saranno in ordinabili dal 10 gennaio e in vendita da febbraio. Utilizzano un sistema mild hybrid a benzina che abbina il nuovo motore da 1 litro a 3 cilindri da 70 cv della famiglia Firefly ad un motore elettrico da 12 volt ed una batteria al litio. di Corrado Canali

2' di lettura

L'elettrificazione “made in Fiat” non poteva che partire da due best sellers come 500 e Panda, entrambe leader incontrastate fra le citycar per numero di unità vendute ed ora le prime ad essere equipaggiate con la nuova tecnologia ibrida.

Le nuove 500 e Panda Hybrid, saranno disponibili da febbraio 2020, un anno che segnerà una nuova tappa nella storia del marchio Fiat che con il lancio delle nuove 500 e Panda Hybrid inizia il percorso di elettrificazione del brand che continuerà con l'inizio della produzione a Torino della 500 100% elettrica e che sempre nel 2020 vedrà il gruppo Fca proporre una gamma di prodotti e servizi destinati alla mobilità sstenibile.

Le immagini dell’ibrido di 500 e Panda Photogallery26 foto Visualizza

Inoltre, per la prima volta nella storia dei due modelli verranno presentate con una serie speciale unica: l'esclusiva “Launch Edition”, su cui debutta la nuova motorizzazione Mild Hybrid a benzina che abbina il nuovo motore da 1 litro a 3 cilindri della famiglia Firefly che eroga 70 cv, ad un motore elettrico BSG (Belt integrated Starter Generator) da 12 volt ed una batteria al litio.

Rispetto al 1.200 cc Fire da 69 CV, la motorizzazione Mild Hybrid consente un abbattimento di consumi e quindi delle emissioni di CO2 in media del 20% e fino al 30% per la Panda Cross, senza rinunce in termini di prestazioni e garantisce inoltre un elevato confort di marcia, poiché il sistema BSG assicura riavvii del motore termico silenziosi e senza vibrazioni.

Offre poi tutti i vantaggi dell'omologazione come veicolo ibrido che assicura, secondo le norme locali, agevolazioni quali libertà di accesso e circolazione nei centri urbani, riduzione del costo del parcheggio in centro e agevolazioni fiscali. La serie speciale è riconoscibile dall'esclusivo badge a forma di “H” sul montante centrale.