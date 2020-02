L’identikit

L’ufficio brevetti europeo (Imagoeconomica)

1' di lettura

1 . LA PLATEA

Un Ordine piccolo ma in crescita

Sono circa 1.200 i professionisti esperti nella tutela della proprietà industriale iscritti all’Albo. Ma il mercato è in crescita: per le aziende è fondamentale salvaguardare marchi, brevetti, design, domini epersino varietà vegetali. Anche Milano è in corsa per il tribunale europeo dei brevetti

2. LE FUNZIONI

Tra banche dati e lotta ai falsi

Il consulente della proprietà industriale svolg grazie alle banche dati le “ricerche di anteriorità” per scoprire se un determinato marchio o prodotto è già tutelato. Deve poi saper registrare e difendere il copyright di marchi e brevetti dai tentativi di contraffazione

3. IL RAPPORTO CON GLI AVVOCATI

Dalla concorrenza alla collaborazione

Anche i legali intervengono a difesa di marchi e brevetti e hanno la titolarità della rappresentanza legale. Spesso le due categorie collaborano: i consulenti sono nominati consulenti tecnici di parte. Il Cnf considera l’iscrizione all’Avvocatura incompatibile con quella all’Albo dei consulenti per la proprietà industriale

4. LE PROSPETTIVE

Il registro marchi storici

Istituito da poco presso il ministero Sviluppo economico, il registro dei marchi storici di interesse nazionale. Ai consulenti per la proprietà industriale sarà consentita l’istruttoria che permetterà l’iscrizione al titolare del marchio storico