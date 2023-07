L’identikit del pensionato italiano: redditi, proprietà e spese. Poche le badanti dichiarate

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Vivere da pensionati secondo il Fisco. Dichiarano redditi medi di 18.990 euro, ormai poco distanti dal reddito denunciato all'amministrazione finanziaria dai lavoratori dipendenti che, secondo le dichiarazioni dei redditi 2021 presentate lo scorso anno, si attesta sui 21.500 euro a testa con un margine solo del 4,6% in più rispetto a chi è ormai in quiescenza.



Non solo. I soggetti che dichiarano al Fisco un reddito prevalente da pensione sono oltre 13,5 milioni (93% di coloro che dichiarano reddito da pensione) e il 37% non ha altri redditi. L'imposta netta media dichiarata è di 4.650 euro. Ma scorrendo le statistiche fiscali del dipartimento delle Finanze emerge anche che quasi 8 milioni di pensionati dichiarano di spendere complessivamente nell'anno oltre 9 miliardi in medicine, visite specialistiche e assistenza sanitaria, più che legittimo vista l'età avanzata, con una media di 1.190 a pensionato. Il ritorno in termini di sconti dalle imposte si ferma comunque a poco più di 2,1 miliardi.

Loading...

Reddito dichiarato e imposta netta

Il reddito complessivo 2021 dichiarato al fisco nel 2022, al lordo di oneri deducibili e detrazioni d'imposta ha sfiorato i 330 miliardi, con una media di 22.730 euro. Valori che si riducono in termini di imponibile cui applicare l'Irpef a 312miliardi complessivi e una media di poco superiore a 21mila euro. L'imposta lorda si attesta così a oltre 83miliardi per scendere, grazie all'effetto di oltre 25miliardi di oneri detraibili a un'imposta netta dichiarata al Fisco di 61,42 miliardi di euro, pari a 5.290 euro di media.

Dai pensionati d'oro a chi arrotonda la pensione

Spacchettando i dati per classi di reddito, dalle dichiarazioni emerge che le pensioni d'oro oltre i 200mila euro l'anno riguardano meno di 27mila contribuenti ovvero solo lo 0,2% dei contribuenti in quiescenza. Mentre il 32,6% dei pensionati conosciuti dall'agenzia delle Entrate dichiara redditi tra 15mila e i 26mila euro di reddito. Va detto che quasi un milione di pensionati continuano a lavorare arrotondando l'assegno mensile. In 883mila dichiarano di percepire, oltre alla pensione, redditi assimilati al lavoro dipendente mentre in quasi 95mila offrono prestazioni da lavoratore autonomo.

Il 50% ha la prima casa, in pochi pagano il mutuo

Quasi il 57% dei pensionati dichiara di avere una casa adibita ad abitazione principale ma sono comunque pochi quelli che ancora pagano il mutuo. Su un totale di 14,5 milioni di contribuenti che presentano la dichiarazione al Fisco come pensionati, quasi 8 milioni hanno la deduzione per abitazione principale con uno sconto superiore ai 4,2 miliardi, con un valore medio di 530 euro. Come detto, solo il 2,3% deve fare ancora i conti con il mutuo prima casa: in 330.137 beneficiano della detrazione per interessi sui mutui ipotecari per abitazione principale per un totale di 236.831 complessivi con una media di 720 euro.