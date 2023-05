L’identikit del sottoscrittore di fondi comuni

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Il fondo comune si conferma un prodotto popolare, comprato spesso con piccoli importi, acquistato più al Nord (65%) che al Sud (11%) e in maniera più equilibrata rispetto al passato tra uomini e donne. La stima dei sottoscrittori è di 11,5 milioni e la maggior parte sono baby boomers anche se si sta assistendo a progressivo spostamento della ricchezza dai più anziani ai più giovani.

Ecco in estrema sintesi gli aspetti salienti che emergono dal consueto osservatorio sui sottoscrittori italiani elaborato da Assogestioni, l’associazione dei gestori di patrimoni. Un lavoro a cura del responsabile dell’Ufficio Studi Alessandro Rota e degli analisti Riccardo Morassut e Francesco Bassi. Lo studio, che considera i fondi di diritto italiano ed estero venduti in italia, è un identikit molto dettagliato che mette a confronto i sottoscrittori da un punto di vista anagrafico, geografico e di genere e lo fa entrando molto nel dettaglio di ciascuna di queste tre caratteristiche.

Loading...

LE CARATTERISTICHE DEI QUOTISTI Confronto con i dati Istat sulla popolazione residente in Italia Loading...

L’aspetto territoriale

Qui arriva la novità dell’osservatorio. Per la prima volta l’associazione ha analizzato i dati non solo per macro aree (da Nord a Sud comprese le isole) ma anche da un punto di vista regionale dove c’è una significativa variabilità nei risultati. Nell’acquisto di fondi comuni, il primato spetta all’Emilia Romagna con il 31% degli abitanti, mentre il fanalino di coda è la Campania, ferma al 9%.

Tanto per avere un’idea, la media in Italia è del 20%. In termini di province, inoltre, Ragusa è quella in cui si ricorre di più alla formula dei piani di accumulo (35,4%), all’opposto Genova (14,3%). Nel Sud Italia il bacino degli investitori è composto soprattutto da giovani, mentre al Nord sono più anziani e con maggiori disponibilità economiche. A livello complessivo è la Lombardia la regione con l’investimento più alto (145 miliardi), mentre in Molise la cifra scende a 1,1 miliardi. L’importo maggiore, infine, viene speso in Liguria dove l’investimento medio è 51mila euro.

I Pac

Nonostante la formula dei Pic sia prevalente (62%) nella sottoscrizione dei fondi, il ruolo del Pac (38%) assume un’importanza crescente non solo come veicolo per dilazionare l’investimento nel tempo, ma anche come strumento efficace in termini di educazione finanziaria, tanto più che sono soprattutto i giovani a ricorrevi. È una formula che attraverso il risparmio forzoso consente non solo di programmare nel tempo e con costanza l’investimento, ma anche di impostare una pianificazione in ottica previdenziale.