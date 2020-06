L’idrogeno ricavato dall’acqua di mare diventa accumulatore efficiente di energia

Inoltre, la soluzione studiata dalla startup è in grado di utilizzare anche l'acqua marina nel processo di generazione dell'idrogeno, evitando di “sprecare” acqua dolce – che sarà sempre più preziosa in futuro – per la produzione energetica che, a questo punto, potrà diventare competitiva e conveniente anche nei Paesi in via di sviluppo, in quelle zone in cui energia e acqua scarseggiano.



Le celle elettrolitiche sviluppate con questa tecnologia, se le aspettative di studio preliminari saranno confermate, potranno ottenere un grande vantaggio competitivo nel mercato degli elettrolizzatori per la produzione di idrogeno verde nel prossimo futuro - secondo gli scenari Decentralizzato e Centralizzato elaborati da Terna e Snam per la transizione energetica, si prevede una produzione di idrogena che va da 1,2 a 3 miliardi di m3 al 2030.



Ma Marco Matteini, startupper classe 1958 e cofondatore con Alessandro Tampucci ci tiene a chiarire: «Sono ben cinque i filoni di ricerca che stiamo sviluppando in Nemesys tutti sotto brevetto o know how segreto».

Per ora l'interesse di Terna è sulla capacità dell'idrogeno di saper svolgere un'ottima funzione di accumulatore di energia che, secondo Matteini «è un ottimo vettore energetico per stoccare grandi quantità di energia sui lunghi periodi».



La startup che conta a oggi 5 soci e tre professionisti, tra cui Francesco Ciardelli, professore onorario di chimica all'Università di Pisa, si porta a casa un voucher di 50mila euro che potrà utilizzare in servizi finalizzati al processo di accelerazione e di go to market del progetto. La sede dell'azienda è a Pontedera proprio dove per anni la Piaggio ha sviluppato i prototipi della Vespa che una delle due ruote più diffuse: sarà di buon auspicio anche per la diffusione dell'idrogeno?