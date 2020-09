L’illuminante viso effetto glow Un prodotto per per enfatizzare l’abbronzatura e per donare una luce delicata al viso. L’alternativa al bronzer per chi non ama scurire ulteriormente l’incarnato di Annalisa Betti

Cos'è. Un prodotto per il make-up perfetto per enfatizzare elegantemente l'abbronzatura e per donare una luce delicata al viso. Rappresenta anche l'alternativa al bronzer per chi non ama scurire ulteriormente il viso con la classica terra abbronzante.

Come si usa l'illuminante? La risposta è semplice e lo è anche l'applicazione: con l'aiuto di un pennello da blush oppure “slanted” (dalla punta obliqua), va evidenziata la linea mediana del viso, perciò useremo l'illuminante tra le sopracciglia al centro della fronte; lungo il naso; immediatamente sopra al labbro superiore (questa fossetta è chiamata dai truccatori Arco di Cupido) e sul mento. Inoltre, un tocco di polvere illuminerà lo sguardo schiarendo gli angoli interni degli occhi e la zona subito sotto alle sopracciglia; infine, la parte superiore degli zigomi, dall'angolo esterno dell'occhio scendendo leggermente in diagonale verso il centro della guancia.



Il risultato deve essere un effetto glow molto soft (perfetto anche quando la pelle sarà tornata del suo tono naturale) ed è quello che otterrete con la selezione che vi presentiamo qui.

Tre prodotti per tre fasce di prezzo

Glow Fusion Powder Highlighter di Kiko ha una texture olio in polvere cremosa e sensoriale, facilmente sfumabile. La formula consente di illuminare il viso con un tocco vellutato. Il mix di sostanze emollienti crea una polvere eccezionalmente morbida e scorrevole, che lascia a lungo una sensazione di comfort. A contatto con la pelle, assicura per ore un finish impeccabile con effetto soft focus (in tre tonalità, euro 9,99 in negozio monomarca e online su www.kikocosmetics.com).

Sun Glow Compact Highlighter di Pupa Milano regala un effetto luce modulabile da leggero a medio e ha una texture impalpabile dal tocco sottile e sensoriale con perle ultra fini che avvolge il viso con un velo di luminosità dal sofisticato finish radioso. In tre varianti colore (euro 21,50 in profumeria e online su www.pupa.it ).

Tickle di Benefit Cosmetics è racchiuso in uno scatolino con specchietto e pennello (come tutte le polveri di Benefit) e dona una luminosità con riflessi rose gold che sta bene a tutti i tipi di pelle. Ultra leggero, è perfetto per ravvivare il viso in modo discreto e chic, oltre che per minimizzare eventualmente l'aspetto affaticato o il colorito spento, soprattutto in autunno – inverno (euro 36,50 da Sephora e online su www.benefitcosmetics.com).