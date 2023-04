L’illusione del controllo: quando pensiamo di guidare il nostro futuro

Provate a pensare a quanti piccoli legami di causalità tra fatti non connessi siamo in grado di creare ogni giorno nella nostra vita lavorativa: ogni volta che ho avuto un capo donna non ho fatto un salto di carriera; quando il Direttore X interviene alle riunioni di canvass il budget viene raggiunto; quando c’è un’acquisizione di azienda le persone migliori se ne vanno… L’illusione del controllo ci porta a creare delle relazioni magiche tra i fatti e rischia di non aiutarci in caso di errori o problemi. Può infatti creare confusione tra gli aspetti che possiamo realmente gestire e quelli invece legati al caso, e portarci a spendere tempo ed energie per cercare di gestire gli aspetti fortuiti e fuori controllo.

La correlazione tra fatti non collegati diventa vera nella nostra mente e non siamo più capaci di comprendere i reali errori che stiamo facendo o di cogliere i feedback sulle nostre capacità. È la presenza di un capo donna che non mi lascia fare carriera o sono io che non sto mettendo in atto i comportamenti necessari per migliorare le mie performance e farmi promuovere? È il direttore vendite che sa trasmettere un’enorme motivazione o è l’intera organizzazione che ha saputo creare le condizioni corrette per i venditori? Sono le acquisizioni in sè che rendono ineludibili le dimissioni dei migliori o sarà il modo in cui vengono gestite che determina le loro scelte?

L’illusione del controllo nasce per rassicurarci, ma di fatto può renderci più vulnerabili e rigidi nella capacità di gestire gli imprevisti. Può anche diventare un grande creatore di alibi e non permetterci di agire. Invece che assecondare il nostro cervello in cerca di certezze, dovremmo imparare ad accettare che non tutto si può controllare e dovremmo investire il nostro tempo in azioni utili a raggiungere ciò che è gestibile attraverso le nostre capacità. Accettando anche di gettare pantaloni ormai consunti.

* Partner bbsette – Consulenza, Formazione e Giochi Professionali