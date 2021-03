L’illusione della validità. Perché una storia coerente non necessariamente è anche vera Tutti siamo preda dell’“euristica della rappresentatività”, strategia cognitiva che influenza le nostre previsioni. Ma più di tutti lo sono gli esperti di Vittorio Pelligra

Durante il suo servizio militare obbligatorio nell'esercito israeliano, il futuro premio Nobel Daniel Kahneman, allora solo un giovane neolaureato in psicologia, venne assegnato all'ufficio responsabile delle valutazioni dei futuri ufficiali. Coi suoi colleghi doveva sottoporre a test i candidati, analizzare i risultati e stilare dei rapporti sulle loro potenzialità e sulla probabilità di riuscita. Questa attività andò avanti per parecchio tempo, ricorda Kahneman, un tempo sufficiente ad avere dei feedback affidabili circa la qualità delle loro previsioni. Gli psicologi venivano invitati, infatti, a riunioni periodiche nelle quali si analizzava il rendimento dei cadetti durante il loro addestramento da ufficiali. In questo modo Kahneman e i suoi colleghi avevano la possibilità di verificare quanto le loro valutazioni preliminari fossero state accurate, quanto, cioè, i loro giudizi, formulati sulla base dei risultati dei test, fossero realmente in grado di prevedere il comportamento futuro dei soggetti esaminati.

Dati sconfortanti

I dati che si accumulavano mese dopo mese, riunione dopo riunione, erano sconfortanti. Kahneman e la sua équipe producevano previsioni esperte che avevano una probabilità di rivelarsi corrette, appena superiore al puro caso. Se avessero tirato ad indovinare non avrebbero fatto molto peggio. Eppure, mese dopo mese, test dopo test, il gruppo di psicologi era sempre lì a valutare i candidati alla scuola ufficiali sulla base delle loro performance nelle prove standardizzate e a valutarli sempre con grande sicurezza di giudizio, chiarezza e grande professionalità. In altre parole – continua a raccontare Kahneman – “la triste verità sulla scarsa qualità delle nostre previsioni non ebbe alcun effetto sul nostro modo di valutare i candidati, e ne ebbe pochissimo sulla sicurezza dei nostri giudizi e delle nostre predizioni sugli individui. Era un fenomeno notevole. La prova globale del nostro precedente fallimento avrebbe dovuto minare la nostra sicurezza di giudizio riguardo ai candidati, invece non lo fece. Conoscevamo il dato generale sulla scarsissima affidabilità delle nostre previsioni, ma continuavamo a pensare e a comportarci come se ognuna delle nostre specifiche predizioni fosse valida” (Pensieri lenti e veloci. Mondadori, 2012).

L’illusione di validità

Siamo di fronte, ancora una volta, ad un errore che sì, viene riconosciuto razionalmente, ma che non è in grado di innescare nessun processo di apprendimento. Kahneman chiamò questa forma di illusione cognitiva l'”illusione di validità”. E' un'illusione cognitiva che funziona come un'illusione ottica. Quando vediamo una figura stampata su una pagina che, a causa dei colori e della forma particolare, sembra muoversi, sappiamo benissimo che si tratta di un'illusione - del resto la figura è stampata e non può ruotare su sé stessa – eppure il fatto di sapere che il nostro cervello sta venendo tratto in inganno non ci impedisce che questo accada e che noi continuiamo a vedere la figura muoversi. Allo stesso modo Kahneman e i colleghi avevano imparato che la precisione delle loro valutazioni era bassissima, eppure continuavano a produrle come se, al contrario, fossero più che affidabili. L'illusione della validità deriva da una strategia cognitiva molto potente che viene definita “euristica della rappresentatività”. Usiamo questa euristica ogni qual volta dobbiamo rispondere a domande del tipo “qual è la probabilità che l'oggetto A appartenga all'insieme B?” o “qual è la probabilità che il fenomeno A sia originato dal processo B?”.

Immaginiamo che ci venga chiesto di valutare la probabilità di un evento, per esempio, il risultato di dieci lanci di una moneta. Una sequenza ha totalizzato cinque “testa” e cinque “croce” nel seguente ordine TTCTCCTCTC. Ci viene mostrata anche un'altra sequenza; questa riporta cinque “testa” di fila e cinque “croce” una dopo l'altra: TTTTTCCCCC. Quale sarebbe la nostra reazione? Quali delle due sequenze ci sembra più probabile? Per rispondere a questa domanda dovremmo fare dei semplici ragionamenti probabilistici che ci indurrebbero a concludere che le due sequenze hanno esattamente la stessa probabilità, visto che ogni lancio è indipendente dall'altro e che il caso non ha memoria. Ma noi, in genere, non ragioniamo in quel modo. Ciò che ci chiediamo è, invece, quali delle due sequenze è più “rappresentativa” di un evento che ci sembra casuale? È allora la prima sequenza, certamente rappresenta meglio un evento casuale. Quindi ci sembra più probabile che lanciando una moneta dieci volte il risultato sia TTCTCCTCTC piuttosto che TTTTTCCCCC. E' per questa ragione che sul sito del Lotto trovate una sezione che riporta i numeri ritardatari. Per assecondare la credenza che siccome l'80 non esce sulla ruota di Genova da ben 101 estrazioni, allora giocare quel numero farà aumentare le probabilità di vincita. Chi fa questo ragionamento è preda dell'euristica della rappresentatività perché pensa, sbagliando, che un numero che non esce da tanto tempo debba avere maggiori probabilità di essere estratto nell'immediato futuro.

Siamo naturalmente portati a pensare che un campione tratto da una popolazione debba avere le stesse caratteristiche della popolazione stessa. Ma questo vale solo per i grandi numeri. Se le osservazioni sono limitate anche la rappresentatività del campione rispetto alla classe è limitata. Questa la radice dell'illusione della validità di Kahneman: osservare il comportamento di un candidato in pochi test e un numero limitato di situazioni e pensare di poter estrapolare da questo piccolo campione delle conclusioni valide su tutto il repertorio comportamentale di quella persona. Tutti siamo preda dell'euristica della rappresentatività. Si tratta, in fin dei conti, di una strategia cognitiva che l'evoluzione ha selezionato per farci risparmiare tempo ed energie e, quindi, ottenere in genere risultati migliori in un mondo complesso.