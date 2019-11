L’Ilva secondo Carlo Calenda

(ANSA)

«Anni di lavoro ma questi incasinano tutto...»

«Anni di lavoro. Trovato investitore per 2,4 miliardi, 1,1 miliardi dai Riva per bonifiche, 1,8 miliardi per Stato e creditori, portata occupazione da 8,8 migliaia a 10 mila con livelli e diritti pregressi per lavoratori, vinto antitrust Ue, fissati standard Aia più alti del mondo. E questi incasinano tutto. A casa»

22 giugno 2019

«Complimenti a Di Maio che ha cambiato idea»

«Una grande giornata per Ilva, per l’industria italiana e per Taranto. Finalmente possono partire gli investimenti ambientali e industriali. Complimenti a aziende e sindacati e complimenti non formali a Luigi Di Maio che ha saputo cambiare idea e finalmente imboccare la strada giusta»

6 settembre 2018