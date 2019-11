L’Ilva secondo Luigi Di Maio

(ANSA)

«Senza immunità forme alternative produzione»

«L’abolizione della cosiddetta immunità sarà un buon propulsore per lo sviluppo tecnologico di forme alternative di produzione: sicuramente ci sarà un’attenzione maggiore anche da parte della nuova proprietà dello stabilimento (ArcelorMittal, ndr) a ricercare tecnologie che possano migliorare le condizioni ambientali di questo stabilimento

24 aprile 2019

«Abbiamo risolto la crisi dell’Ilva in tre mesi»

«In tre mesi abbiamo risolto la crisi dell’Ilva. Il contratto con ArcelorMittal trovato già fatto in un cassetto non si poteva rescindere. E allora l’abbiamo mantenuto. Nessun esubero, nessun licenziato, tutti assunti con l’articolo 18. Tecnologie che riducono del 20% le emissioni»

8 settembre 2018